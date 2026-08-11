Это хорошо видно на примере голливудских звезд. Линдси Лохан, Джессика Честейн, Сэди Синк, Мадлен Петш и Изабель Юппер все чаще появляются на экранах и красных дорожках с рыжими волосами. А поскольку кино и знаменитости часто влияют на бьюти-тренды, есть все основания полагать, что рыжий станет одним из самых популярных цветов волос осенью 2026 года. Именно об этом пишет модное издание VOGUE.

Долгое время рыжие волосы считались редкой особенностью: от природы такой цвет имеют лишь 1–2 % населения мира, по данным National Geographic. Сегодня же он постепенно превращается в один из самых востребованных оттенков для окрашивания.

Линдси Лохан / Фото из инстаграма актрисы

При этом речь идет не только о ярко-рыжем цвете. Колористы предлагают целую палитру оттенков: бархатную медь, жженую корицу, насыщенный каштаново-рыжий и яркий имбирный. Они особенно гармонично смотрятся осенью и хорошо сочетаются с теплой палитрой нового сезона.

Палитра красок Life Color Plus / Фото с сайта FarmaVita

Так что если вы давно хотели попробовать что-то новое, осень 2026 года может стать именно тем временем. Рыжий цвет больше не выглядит смелым исключением – напротив, он постепенно становится одним из главных бьюти-трендов сезона.

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