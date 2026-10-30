Акторка Сара Піджон показала трендовий макіяж губ: чуттєвий колір, який притягує погляди

Осінній сезон диктує курс на романтичність, природність і невимушену жіночність у щоденному макіяжі. Головним б'юті-фаворитом стає ефект м'яко розтушованих губ, який робить образ чуттєвим і візуально додає вустам спокусливого об'єму.

Акторка Сара Піджон показала бездоганну інтерпретацію цього б'юті-тренду на урочистому вечорі TIME100 Next Gala у Нью-Йорку, пише Vogue. Для світського виходу зірка обрала макіяж із ніжними розмитими губами, який гармонійно збалансував її строгий темний костюм у смужку.

Створенням образу займалася візажистка Емілі Ченг, яка свідомо відмовилася від занадто чіткого контурування на користь злегка розсіяного кольору. Майстриня нанесла помаду благородного відтінку рожевого дерева, делікатно розтушувавши краї за межі арки Купідона, а для додаткового візуального об'єму додала в центр глибший теплий тон і делікатний сатиновий блиск.

Акторка Сара Піджон показала трендовий макіяж губ:

М'яке розтушовування пігменту створює легкий ефект аерографа, чудово освіжає риси обличчя та пасує жінкам будь-якого віку. Такий макіяж ідеально поєднується як із класичними діловими костюмами, так і з повсякденними образами у стилі мінімалізму.

Акторка не вперше використовує цей ефект. Вона також часто обирає для своїх губ відтінки коричневої палітри: карамельний колір, насичений шоколадний, медовий, колір східних прянощів. Іноді візажисти Сари додають легкий контур.

Модний макіяж губ Сари Піджон: дивіться фото

Щоб відтворити цей ефект, нанесіть помаду в центр губ і м'яко розтушуйте краї пухнастим пензликом або пальцем, виходячи за контур лише на міліметр. У тренді делікатні та витончені відтінки: припорошена троянда, сухий персик, ніжний нюд, а також глибокі ягідні відтінки. Головний секрет – матовий або напівматовий фініш без чітких ліній, що додає образу дівочої свіжості та природності.

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