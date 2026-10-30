Актриса Сара Пиджон показала модный макияж губ: чувственный цвет, притягивающий взгляды

Актриса Сара Пиджон показала модный оттенок помады / Фото matthewtylerpriestley
Осенний сезон диктует тенденцию к романтичности, естественности и непринужденной женственности в повседневном макияже. Главным бьюти-фаворитом становится эффект мягко растушеванных губ, который делает образ чувственным и визуально придает губам соблазнительного объема.
Актриса Сара Пиджон безупречно воплотила этот бьюти-тренд на торжественном вечере TIME100 Next Gala в Нью-Йорке, пишет Vogue. Для светского выхода звезда выбрала макияж с нежными размытыми губами, который гармонично сбалансировал ее строгий темный костюм в полоску.
Созданием образа занималась визажистка Эмили Ченг, которая сознательно отказалась от слишком четкого контурирования в пользу слегка рассеянного цвета. Визажистка нанесла помаду благородного оттенка розового дерева, деликатно растушевав края за пределы дуги Купидона, а для дополнительного визуального объема добавила в центр более глубокий теплый тон и деликатный сатиновый блеск.
Актриса Сара Пиджон продемонстрировала трендовый макияж губ:
Мягкое растушевывание пигмента создает легкий эффект аэрографа, прекрасно освежает черты лица и подходит женщинам любого возраста. Такой макияж идеально сочетается как с классическими деловыми костюмами, так и с повседневными образами в стиле минимализма.
Актриса не впервые использует этот эффект. Она также часто выбирает для своих губ приятные оттенки коричневой палитры: нежный карамельный, насыщенный шоколадный, медовый, цвет восточных пряностей. Иногда визажисты Сары добавляют легкий контур.
Модный макияж губ Сары Пиджон: смотрите фото
Чтобы воссоздать этот эффект, нанесите помаду в центр губ и мягко растушуйте края пушистой кисточкой или пальцем, выходя за контур всего на миллиметр. В тренде деликатные и утонченные оттенки: припудренная роза, сухой персик, нежный нюд, а также глубокие ягодные оттенки. Главный секрет – матовый или полуматовый финиш без четких линий, что придает образу девичьей свежести и естественности.
Ранее 24 Канал писал про главные микротренды осени 2026 года. Вам будет из чего выбрать!
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter