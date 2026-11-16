Сучасна класика та промовисті деталі: як носити діловий стиль за версією Олени Зеленської

Останніми днями у соцмережах активно обговорювали відсутність Олени Зеленської на публічних заходах. Зокрема, першої леді не було на церемонії вручення нагород митцям із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яка відбулася ще 9 листопада.

Відсутність Зеленської помітила адміністраторка її фан-акаунта в інстаграмі. У цьому профілі ретельно відстежують публічні появи першої леді, діляться її образами та кадрами з-за лаштунків. Не будемо вигадувати причини раптового зникнення пані Олени, тим паче що вона вже "знайшлася".

Зеленська відвідала Житомирщину з нагоди Дня спільнодії ("Софійність. Сила жити й діяти"). Для цієї поїздки перша леді обрала ефектний костюм зі штанами насиченого темно-шоколадного кольору.



Олена Зеленська у костюмі темно-шоколадного кольору / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Вільний однобортний жакет з рукавами кльош у парі з прямими штанами зі стрілками мав статусний, але водночас розслаблений вигляд. Глибину темного відтінку стилісти Зеленської вдало пом’якшили блузкою делікатного вершкового кольору. Довершили ансамбль гостроносі туфлі в тон костюма, лаконічні срібні сережки, легкий макіяж та охайно вкладене волосся.

Варто додати, що в гардеробі Зеленської є ще кілька образів у шоколадній гамі. Ці м'які та водночас стримані відтінки ідеально вписуються у ділове середовище та підкреслюють світлі локони першої леді.



Перша леді у коричневому костюмі з блакитною сорочкою / Фото з інстаграму olenazelenska_official

24 Канал вирішив згадати ще кілька стильних та елегантних виходів Зеленської. Перша леді віддає перевагу українським брендам, обираючи дипломатичний мінімалізм, лаконічний крій, елегантність та спокійну колірну гаму.

У гардеробі Зеленської є чимало цікавих жакетів із заходом або жакетів у стилістиці кімоно. Можна сказати, що це вже фішка стилю першої леді. Такий крій ідеально адаптує класичний діловий дрес-код під сучасні тренди: пояс делікатно підкреслює талію, а вільні лінії плечей додають суворому образу м’якості та витонченості.



Олена Зеленська у блакитному діловому костюмі / Фото з інстаграму olenazelenska_official



Олена Зеленська у жакеті на запах / Фото з інстаграму first.lady.ze

У гардеробі Зеленської є чимало вишитих сорочок, які також заслуговують на увагу. Це й лаконічні сорочки у більш діловому стилі зі скромною вишивкою на грудях, і більш яскраві варіанти, що передають автентичність традиційної вишитої сорочки. Зеленська вдало поєднує цей предмет гардероба з лаконічним низом, не порушуючи ділової естетики.



Олена Зеленська у вишитій сорочці / Фото з інстаграму olenazelenska_official



Олена Зеленська у білій вишиванці / Фото з інстаграму first.lady.ze

Цікавим вийшов образ Зеленської для ділової зустрічі у Нью-Йорку у вересні. Для зустрічі з командою американської благодійної організації Direct Relief Зеленська обрала картатий жакет з чорним коміром, великими ґудзиками від Litkovska за майже 40 тисяч гривень. Образ підкреслював лаконічний чорний низ, а жакет перша леді доповнила золотою прикрасою-брошкою у формі листочка петрушки. Вийшов лаконічний, але цікавий акцент.



Олена Зеленська у картатому жакеті Litkovska / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Перша леді полюбляє вишукані, незвичайні та промовисті прикраси від українських брендів. Зокрема, у жовтні вона з'явилася на публіці у чокері "Світло Вертепу" від дизайнерки Оксани Борійчук. Намисто вартістю майже 7 тисяч гривень перша леді поєднала з чорним образом, який став ідеальним фоном для прикраси.



Які прикраси носить Олена Зеленська / Фото з відкритих джерел



Прикраса на шию від дизайнерки Оксани Борійчук / скрин із сайту бренду

Також у гардеробі Олени Зеленської є прикраси у формі карти України, які вона часто обирає для ділових зустрічей.