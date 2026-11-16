Сучасна класика та промовисті деталі: як носити діловий стиль за версією Олени Зеленської

Відсутність Зеленської помітила адміністраторка її фан-акаунта в інстаграмі. У цьому профілі ретельно відстежують публічні появи першої леді, діляться її образами та кадрами з-за лаштунків. Не будемо вигадувати причини раптового зникнення пані Олени, тим паче що вона вже "знайшлася".

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Зеленська відвідала Житомирщину з нагоди Дня спільнодії ("Софійність. Сила жити й діяти"). Для цієї поїздки перша леді обрала ефектний костюм зі штанами насиченого темно-шоколадного кольору.

Олена Зеленська у костюмі темно-шоколадного кольору / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Вільний однобортний жакет з рукавами кльош у парі з прямими штанами зі стрілками мав статусний, але водночас розслаблений вигляд. Глибину темного відтінку стилісти Зеленської вдало пом’якшили блузкою делікатного вершкового кольору. Довершили ансамбль гостроносі туфлі в тон костюма, лаконічні срібні сережки, легкий макіяж та охайно вкладене волосся.

Варто додати, що в гардеробі Зеленської є ще кілька образів у шоколадній гамі. Ці м'які та водночас стримані відтінки ідеально вписуються у ділове середовище та підкреслюють світлі локони першої леді.

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Перша леді у коричневому костюмі з блакитною сорочкою / Фото з інстаграму olenazelenska_official

24 Канал вирішив згадати ще кілька стильних та елегантних виходів Зеленської. Перша леді віддає перевагу українським брендам, обираючи дипломатичний мінімалізм, лаконічний крій, елегантність та спокійну колірну гаму.

У гардеробі Зеленської є чимало цікавих жакетів із заходом або жакетів у стилістиці кімоно. Можна сказати, що це вже фішка стилю першої леді. Такий крій ідеально адаптує класичний діловий дрес-код під сучасні тренди: пояс делікатно підкреслює талію, а вільні лінії плечей додають суворому образу м’якості та витонченості.

Олена Зеленська у блакитному діловому костюмі / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Олена Зеленська у жакеті на запах / Фото з інстаграму first.lady.ze

У гардеробі Зеленської є чимало вишитих сорочок, які також заслуговують на увагу. Це й лаконічні сорочки у більш діловому стилі зі скромною вишивкою на грудях, і більш яскраві варіанти, що передають автентичність традиційної вишитої сорочки. Зеленська вдало поєднує цей предмет гардероба з лаконічним низом, не порушуючи ділової естетики.

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Олена Зеленська у вишитій сорочці / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Олена Зеленська у білій вишиванці / Фото з інстаграму first.lady.ze

Цікавим вийшов образ Зеленської для ділової зустрічі у Нью-Йорку у вересні. Для зустрічі з командою американської благодійної організації Direct Relief Зеленська обрала картатий жакет з чорним коміром, великими ґудзиками від Litkovska за майже 40 тисяч гривень. Образ підкреслював лаконічний чорний низ, а жакет перша леді доповнила золотою прикрасою-брошкою у формі листочка петрушки. Вийшов лаконічний, але цікавий акцент.

Олена Зеленська у картатому жакеті Litkovska / Фото з інстаграму olenazelenska_official

Перша леді полюбляє вишукані, незвичайні та промовисті прикраси від українських брендів. Зокрема, у жовтні вона з'явилася на публіці у чокері "Світло Вертепу" від дизайнерки Оксани Борійчук. Намисто вартістю майже 7 тисяч гривень перша леді поєднала з чорним образом, який став ідеальним фоном для прикраси.



Які прикраси носить Олена Зеленська / Фото з відкритих джерел

Прикраса на шию від дизайнерки Оксани Борійчук / скрин із сайту бренду

Також у гардеробі Олени Зеленської є прикраси у формі карти України, які вона часто обирає для ділових зустрічей.