Джинси – не єдиний варіант, який можна носити взимку. Є й інші моделі штанів, які допоможуть урізноманітнити гардероб. У колекціях сезону осінь-зима 2026/2027 дизайнери представили чимало цікавих варіантів із різних матеріалів – від шкіри та вельвету до атласу й оксамиту.

Такі штани підійдуть як для щоденних образів, так і для особливих нагод. Видання VOGUE розповіло, на які п'ять моделей варто звернути увагу цієї зими.

Шкіряні штани

Цієї зими варто придивитися не лише до звичних чорних і коричневих шкіряних штанів, а й до кольорових моделей. Наприклад, є варіанти насиченого червоного та ніжного верескового відтінків. Вони допоможуть зробити навіть простий повсякденний образ цікавішим.

Шкіряні штани / Фото з інстаграм-сторінки mila_magdiy

Жакардові штани

Жакардові штани стануть хорошим вибором для тих, хто хоче додати образу елегантності. Їх можна носити не лише на свята, а й у повсякденному житті. Особливо гармонійно такі моделі виглядають у поєднанні з жакетом із тієї самої тканини.

Жакардові штани / Фото з інстаграм-сторінки studioquattro.cy

Вельветові штани

Вельветові штани – ще одна вдала альтернатива джинсам для холодної пори року. Вони добре поєднуються зі светрами, сорочками та іншими базовими речами.

Вельветові штани / Фото з інстаграм-сторінки dailyhelenj

Атласні штани

Атласні штани допоможуть зробити образ більш ошатним. Їх можна поєднувати з блузами та жакетами, якщо збираєтеся на особливу подію. Водночас для щоденних виходів підійде комбінація з теплим кашеміровим светром, яка матиме стриманіший вигляд.

Атласні штани / Фото з інстаграм-сторінки moneme.world

Оксамитові штани

Оксамит знову повертається в моду, тож цієї зими варто звернути увагу на штани з цього матеріалу. Особливо актуальними будуть моделі з широкими штанинами та незвичним силуетом barrel (бочкоподібним). Вони стануть цікавою заміною звичним джинсам.

Оксамитові штани / Фото з інстаграм-сторінки piavibekegrace

Якщо ж ви все-таки надаєте перевагу джинсам, не обов'язково відмовлятися від них цієї зими. Раніше ми розповідали, яка модель джинсів буде у тренді в холодну пору року та з чим їх найкраще поєднувати