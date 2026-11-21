Чим замінити джинси взимку: 5 стильних альтернатив
Джинси – не єдиний варіант, який можна носити взимку. Є й інші моделі штанів, які допоможуть урізноманітнити гардероб. У колекціях сезону осінь-зима 2026/2027 дизайнери представили чимало цікавих варіантів із різних матеріалів – від шкіри та вельвету до атласу й оксамиту.
Такі штани підійдуть як для щоденних образів, так і для особливих нагод. Видання VOGUE розповіло, на які п'ять моделей варто звернути увагу цієї зими.
Шкіряні штани
Цієї зими варто придивитися не лише до звичних чорних і коричневих шкіряних штанів, а й до кольорових моделей. Наприклад, є варіанти насиченого червоного та ніжного верескового відтінків. Вони допоможуть зробити навіть простий повсякденний образ цікавішим.
Жакардові штани
Жакардові штани стануть хорошим вибором для тих, хто хоче додати образу елегантності. Їх можна носити не лише на свята, а й у повсякденному житті. Особливо гармонійно такі моделі виглядають у поєднанні з жакетом із тієї самої тканини.
Вельветові штани
Вельветові штани – ще одна вдала альтернатива джинсам для холодної пори року. Вони добре поєднуються зі светрами, сорочками та іншими базовими речами.
Атласні штани
Атласні штани допоможуть зробити образ більш ошатним. Їх можна поєднувати з блузами та жакетами, якщо збираєтеся на особливу подію. Водночас для щоденних виходів підійде комбінація з теплим кашеміровим светром, яка матиме стриманіший вигляд.
Оксамитові штани
Оксамит знову повертається в моду, тож цієї зими варто звернути увагу на штани з цього матеріалу. Особливо актуальними будуть моделі з широкими штанинами та незвичним силуетом barrel (бочкоподібним). Вони стануть цікавою заміною звичним джинсам.
Якщо ж ви все-таки надаєте перевагу джинсам, не обов'язково відмовлятися від них цієї зими. Раніше ми розповідали, яка модель джинсів буде у тренді в холодну пору року та з чим їх найкраще поєднувати