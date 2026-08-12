Не робіть цього зі своєю зовнішністю: що насправді накидає років жінкам 50+

Вік – це лише цифра у паспорті, проте неправильно підібрані деталі в образі можуть візуально додати десяток зайвих років. Ви можете цього не помічати, але ці моменти можуть працювати проти вас. Тож не робіть цього зі своєю зовнішністю.

24 Канал зібрав топ конкретних помилок у зачісці, макіяжі та гардеробі, які несвідомо роблять жінки 50+, підкреслюючи вікові зміни замість того, щоб освіжати вигляд.

Темна матова помада та відсутність рум'ян

З віком губи природно втрачають повноту та чіткість контуру, а темні матові текстури (вишневі, бордові, коричневі) лише підкреслюють зморшки та роблять губи візуально вужчими. Так само відсутність персикових чи ніжніших рожевих рум'ян позбавляє обличчя свіжості. Краще обирати сатинові або зволожувальні помади відтінків, що освіжають. І не забувайте про зволоження.

Дрібна хімічна завивка та ультракороткі стрижки "під хлопчика"

Ми не кажемо, що супер короткі стрижки знаходяться під табу. Просто іноді невдало підібрана стрижка може значно накинути років. Також не намагайтеся зробити зачіску з дрібними кучерями або надто короткими скронями, бо це може зробити образ застарілим і візуально додати об'єму нижній частині обличчя, яка з віком втрачає чіткі контури. Оптимальний вибір – багатошаровий боб чи каре до підборіддя з м'яким градуюванням, яке створює природний об'єм.



Як мати стильний вигляд після 50 років / фото з інстаграму

Занадто щільний тональний крем і темні лінії під очима

Намагання перекрити зморшки й пігментацію за допомогою щільного матового тонального крему дає зворотний ефект: засіб забивається у складки шкіри й робить їх помітнішими. Те саме стосується чорного підведення нижньої повіки – воно візуально зменшує очі та підкреслює набряки чи темні кола. Обирайте легкі флюїди з сяючим фінішем, а для очей використовуйте м'які коричневі або сірі олівці, розтушовуючи їх догори.

Безформні образи та суцільний чорний колір біля обличчя

Речі оверсайз без чіткої посадки по плечах та суцільний чорний тотал-лук біля обличчя створюють тінь, яка підкреслює носогубні складки та темні кола під очима. Замість безформного одягу краще обирати речі напівприлеглого силуету із щільної тканини, яка тримає форму. Біля обличчя краще використовувати світлі або пастельні відтінки (молочний, бежевий, м'ятний, ніжно-блакитний). Навіть якщо ви полюбляєте чорний, то краще тоді вибрати темні варіації синього, зеленого, коричневого кольорів.



Як одягатися після 50 років / фото з інстаграму

Низькоякісний трикотаж і застарілі акценти

Від тонкого трикотажу, що обтягує та підкреслює будь-які нюанси фігури й швидко втрачає вигляд, краще відмовитися. Тонкі кардигани на дрібних ґудзиках, дешевше мереживо, тонкі й не цупкі тканини миттєво створюють застарілий силует. Їх варто замінити на структуровані жакети, щільні жилети або якісний трикотаж із гладкою фактурою, що тримає форму.

А взагалі при формуванні стилю після 50 років важливо не приховувати роки, а навчитися вдало підкреслювати переваги свого віку.