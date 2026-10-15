Забуваємо про джинси: Андре Тан поділився 5 стильними альтернативами на кожен день
Джинси – безумовно, це класика та комфорт. Втім, за словами Андре Тана, вони не завжди доречні на роботі, під час романтичних зустрічей чи родинних свят.
На такі випадки дизайнер радить мати у своєму арсеналі більш вишукані та не менш зручні речі. У своєму інстаграмі експерт запропонував кілька стильних альтернатив, у яких можна почуватися комфортно, а не лише мати гарний вигляд.
Що носити замість джинсів восени
Першим варіантом, який пропонує Андре Тан, є прямі штани. Вони не повинні бути ні занадто обтислими, ні надмірно широкими. Дизайнер зазначив, що вдень їх можна носити з кросівками та светром, а ввечері – доповнити елегантним топом.
Другою альтернативою є спідниці міді. Андре Тан порадив обирати моделі, в яких можна вільно пересуватися. Якщо ж ви віддаєте перевагу фасону "русалка", тоді варто звернути увагу на спідниці з розрізом.
Третій варіант від дизайнера – трикотажні штани. Однак тут є важливий нюанс: вони мають бути виготовлені з щільного матеріалу, який добре тримає форму. За словами Андре Тана, важливо знайти баланс між комфортом та естетикою, уникаючи штанів, які нагадують піжаму.
Для тих, хто шукає більш стриманий стиль, дизайнер запропонував звернути увагу на штани-чіноси. Їх можна комбінувати з ремінцем, сорочкою та лоферами. Андре Тан порекомендував вибирати чіноси молочного, оливкового або темно-синього кольорів.
Останньою, п'ятою альтернативою джинсам, за версією дизайнера, є широкі штани з м'якої тканини. Втім, тут варто бути уважними з довжиною. Андре Тан наголосив, що штани не повинні торкатися землі, адже це може зіпсувати весь образ.
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