Забуваємо про джинси: Андре Тан поділився 5 стильними альтернативами на кожен день

Джинси – безумовно, це класика та комфорт. Втім, за словами Андре Тана, вони не завжди доречні на роботі, під час романтичних зустрічей чи родинних свят.

На такі випадки дизайнер радить мати у своєму арсеналі більш вишукані та не менш зручні речі. У своєму інстаграмі експерт запропонував кілька стильних альтернатив, у яких можна почуватися комфортно, а не лише мати гарний вигляд.

Що носити замість джинсів восени

Першим варіантом, який пропонує Андре Тан, є прямі штани. Вони не повинні бути ні занадто обтислими, ні надмірно широкими. Дизайнер зазначив, що вдень їх можна носити з кросівками та светром, а ввечері – доповнити елегантним топом.

Модні штани на осінь 2026 / Фото Pinterest

Другою альтернативою є спідниці міді. Андре Тан порадив обирати моделі, в яких можна вільно пересуватися. Якщо ж ви віддаєте перевагу фасону "русалка", тоді варто звернути увагу на спідниці з розрізом.

Третій варіант від дизайнера – трикотажні штани. Однак тут є важливий нюанс: вони мають бути виготовлені з щільного матеріалу, який добре тримає форму. За словами Андре Тана, важливо знайти баланс між комфортом та естетикою, уникаючи штанів, які нагадують піжаму.

Трикотажні штани можна носити замість джинсів восени / Фото з інстаграм-акаунту For Lady

Для тих, хто шукає більш стриманий стиль, дизайнер запропонував звернути увагу на штани-чіноси. Їх можна комбінувати з ремінцем, сорочкою та лоферами. Андре Тан порекомендував вибирати чіноси молочного, оливкового або темно-синього кольорів.

Останньою, п'ятою альтернативою джинсам, за версією дизайнера, є широкі штани з м'якої тканини. Втім, тут варто бути уважними з довжиною. Андре Тан наголосив, що штани не повинні торкатися землі, адже це може зіпсувати весь образ.

До речі, днями ми вже розповідали про речі, які роблять образ застарілим.