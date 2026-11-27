Нейл-експерти назвали головним манікюрним трендом зими 2026 – 2027 року шляхетний сливовий колір. Цей темно-фіолетовий відтінок прийшов на заміну нейтральній бежевій гамі та гармонійно поєднує в собі ноти бордового і чорного.

Модні експерти видання Myself зазначають, що перехід від трендових нейтральних тонів відбувається плавно. Сливовий відтінок лише на кілька півтонів відрізняється від звичного коричневого, проте додає покриттю виразної елегантності.

Модний сливовий манікюр на зиму

Його можна сміливо назвати свіжою та вишуканою альтернативою традиційному винному, темно-синьому чи класичному чорному лаку. Цей колір не виглядає занадто зухвалим, тому не набридає так швидко, як неонові покриття.

За словами експертів, цей глибокий пігмент найкраще розкривається на актуальній мигдалеподібній формі нігтів. Носити сливовий манікюр можна в монохромному виконанні, покриваючи нігтьову пластину повністю.

Сливовий манікюр – модний дизайн нігтів на зиму / Фото Pinterest

Для створення складнішого дизайну колір можна доповнити хромованою втиркою, лаконічними геометричними лініями або поєднати техніку aura nails із французьким манікюром і золотими акцентами.

Якщо ж ви плануєте робити такий манікюр вдома, насамперед важливо знайти правильний відтінок лаку. Він не має надмірно переходити у фіолетовий чи темно-червоний. Сама техніка вимагає нанесення захисної бази та двох рівномірних шарів кольорового покриття.

Манікюр на зиму 2027 – який відтінок нігтів обрати / Фото Pinterest

Зафіксувати дизайн радять виключно сяйливим глянцевим топом, оскільки матові текстури ще не повернулися до моди. Завершальним штрихом мають стати кілька крапель живильної олії для кутикули.

Днями Дженніфер Лопес показала вишуканий манікюр на зиму. Зірковий нейл-майстер Том Бачик створив для співачки тепле за відтінком покриття, яке може стати вишуканою альтернативою звичним новорічним блискіткам.