Зірковий нейл-майстер Том Бачик створив для співачки тепле за відтінком покриття, яке може стати вишуканою альтернативою звичним новорічним блискіткам. Про це написало модне видання Vogue.

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Натхненням для манікюру стали образи ікони стилю 1990-х Керолін Бессетт-Кеннеді, яка віддавала перевагу природності та стриманості. Щоправда, Дженніфер Лопес вирішила дещо адаптувати цей стиль: замість коротких нігтів, як у Керолін, вона обрала витончену мигдалеподібну форму.

Постійний майстер манікюру співачки Том Бачик назвав цей дизайн Peach Nude Nails. Це ніжний світло-персиковий відтінок. На перший погляд, здається, що нігті просто покриті прозорим лаком, однак насправді він має легкий рожево-персиковий тон.

Такий манікюр відрізняється від популярних soap nails (мильних нігтів) і дзеркального покриття. Тут головну роль відіграє не блиск, а ніжний колір. Напівпрозорий лак надає нігтям легкого відтінку та водночас підкреслює природний тон шкіри рук.

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Цей універсальний манікюр може стати вишуканою альтернативою традиційним новорічним блискіткам. Він матиме гарний вигляд як із вечірньою сукнею, так і з повсякденним одягом.

Повторити цей б'юті-образ можна за кількома простими кроками

Обробіть кутикулу й надайте нігтям звуженої мигдалеподібної або м'якої природної форми. Нанесіть захисну базу для ідеального вирівнювання поверхні пластини. Оберіть нюдовий лак із делікатним теплим персиково-рожевим підтоном без надмірної щільності. Закріпіть манікюр прозорим топом для охайного сяйва та стійкості.

До слова, тенденцію до стриманої елегантності підхопили й інші світові знаменитості: на церемонії Latin Grammy 2026 Розалія та інші зірки продемонструвала напівпрозорий бежевий манікюр в один шар. Провідні нейл-майстри стверджують, що невагомі текстури впевнено витісняють щільні гель-лаки холодного сезону.