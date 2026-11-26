Звездный мастер маникюра Том Бачик создал для певицы покрытие теплого оттенка, которое может стать изысканной альтернативой привычным новогодним блесткам. Об этом написало модное издание Vogue.

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Вдохновением для маникюра послужили образы иконы стиля 1990-х Кэролайн Бессетт-Кеннеди, которая отдавала предпочтение естественности и сдержанности. Правда, Дженнифер Лопес решила несколько адаптировать этот стиль: вместо коротких ногтей, как у Кэролайн, она выбрала изящную миндалевидную форму.

Постоянный мастер маникюра певицы Том Бачик назвал этот дизайн Peach Nude Nails. Это нежный светло-персиковый оттенок. На первый взгляд кажется, что ногти просто покрыты прозрачным лаком, однако на самом деле он имеет легкий розово-персиковый оттенок.

Такой маникюр отличается от популярных soap nails (мыльных ногтей) и зеркального покрытия. Здесь главную роль играет не блеск, а нежный цвет. Полупрозрачный лак придает ногтям легкий оттенок и одновременно подчеркивает естественный тон кожи рук.

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Этот универсальный маникюр может стать изысканной альтернативой традиционным новогодним блесткам. Он будет хорошо смотреться как с вечерним платьем, так и с повседневной одеждой.

Повторить этот бьюти-образ можно, выполнив несколько простых шагов

Обработайте кутикулу и придайте ногтям суженную миндалевидную или мягкую естественную форму. Нанесите защитную базу для идеального выравнивания поверхности ногтевой пластины. Выберите нюдовый лак с нежным теплым персиково-розовым подтоном без излишней густоты. Закрепите маникюр прозрачным топом для аккуратного блеска и стойкости.

Кстати, тенденция к сдержанной элегантности подхватили и другие мировые знаменитости: на церемонии Latin Grammy 2026 Розалия и другие звезды продемонстрировали полупрозрачный бежевый маникюр в один слой. Ведущие нейл-мастера утверждают, что невесомые текстуры уверенно вытесняют плотные гель-лаки холодного сезона.