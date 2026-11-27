Эксперты издания Myself отмечают, что переход от трендовых нейтральных оттенков происходит плавно. Сливовый оттенок отличается от привычного коричневого всего на несколько полутонов, однако придает маникюру выразительную элегантность.

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Модный сливовый маникюр на зиму

Его можно смело назвать свежей и изысканной альтернативой традиционному винному, темно-синему или классическому черному лаку. Этот цвет не выглядит слишком дерзким, поэтому не надоедает так быстро, как неоновые покрытия.

По словам экспертов, этот глубокий пигмент лучше всего раскрывается на актуальной миндалевидной форме ногтей. Носить сливовый маникюр можно в монохромном исполнении, покрывая ногтевую пластину полностью.

Сливовый маникюр – модный дизайн ногтей на зиму / Фото Pinterest

Для создания более сложного дизайна цвет можно дополнить хромированной втиркой, лаконичными геометрическими линиями или совместить технику aura nails с французским маникюром и золотыми акцентами.

Если же вы планируете делать такой маникюр дома, прежде всего важно подобрать правильный оттенок лака. Он не должен чрезмерно переходить в фиолетовый или темно-красный. Сама техника требует нанесения защитной базы и двух равномерных слоев цветного покрытия.

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Маникюр на зиму 2027 – какой оттенок ногтей выбрать / Фото Pinterest

Зафиксировать дизайн рекомендуют исключительно блестящим глянцевым топом, поскольку матовые текстуры еще не вернулись в моду. Завершающим штрихом должны стать несколько капель питательного масла для кутикулы.

На днях Дженнифер Лопес показала изысканный зимний маникюр. Звездный нейл-мастер Том Бачик создал для певицы теплое по оттенку покрытие, которое может стать изысканной альтернативой привычным новогодним блесткам.