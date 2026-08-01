Найкраща альтернатива джинсам у спеку: з чим носити трендові смугасті штани
Після кількох сезонів стриманого мінімалізму мода знову тяжіє до максималізму. Яскраві принти, сміливі поєднання кольорів і виразні фактури дедалі частіше з'являються у колекціях дизайнерів і стрітстайл-образах.
Одним із головних фаворитів літа 2026 року стала смужка, а смугасті штани вже називають найстильнішою альтернативою джинсам у спекотну погоду. Про це, зокрема, написало видання про стиль Who What Wear.
Смугасті штани поєднують одразу кілька переваг. Вони залишаються такими ж універсальними, як і джинси, але значно комфортніші в літню спеку завдяки легким тканинам. Крім того, ця модель легко комбінується з базовими та акцентними речами.
Як носити смугасті штани
Один із найпростіших способів стилізувати трендові штани – доповнити їх сорочкою з аналогічним принтом. Саме такий образ показала блогерка Барбара Крістофферсен. Вона доповнила комплект місткою сумкою з рафії, солом'яним ковбойським капелюхом і окулярами, створивши ідеальний аутфіт для відпочинку біля моря чи літніх прогулянок.
Водночас смугасті штани можуть мати не лише розслаблений, а й дуже вишуканий вигляд. Це довела інфлюенсерка Емілі Веллс. Вона поєднала смугасті штани із топом без бретелей, в'єтнамками з металевими деталями та аксесуарами у нейтральній гамі. У результаті вийшов елегантний образ.
Якщо хочеться зробити образ більш романтичним, смугасті штани можна поєднати з топом із баскою та легкою хусткою на голову. Саме так стилізувала свій аутфіт Мері Джин. Вона обрала класичну модель у тонку смужку шоколадного відтінку та доповнила її білим джинсовим топом із баскою і мереживною хусткою з вишивкою. Таке поєднання додає образу невимушеності.
Тим, хто не боїться модних експериментів, варто спробувати поєднати смугасті штани з речами з іншими принтами. Такий прийом продемонструвала ще одна інстаграм-модниця Барбара Сантьяго, яка доповнила штани яскравим леопардовим топом. Блогерка завершила образ вінтажним ременем і капелюшком-пілюлькою з рафії, які гармонійно об'єднали всі кольори та фактури образу.
Для прихильниць мінімалізму чудовим вибором стане поєднання смугастих штанів із базовою сорочкою вільного крою. Саме таке стилістичне рішення обрала популярна інфлюенсерка Кім Туркінгтон. Вона скомбінувала чорно-білу модель із тонкою смужкою з яскраво-блакитною сорочкою Oxford. Мінімум аксесуарів у її вбранні дозволив зробити головний акцент саме на поєднанні кольорів і силуетів.
З чим носити смугасті штани. Дивіться відео:
Щоб створити яскравий літній образ, смугасті штани можна комбінувати з топом із коміром "халтер" і кольоровими босоніжками. Саме так їх стилізувала фешн-блогерка Ребекка Ферраз Ваєтт. Вона також доповнила аутфіт окулярами у стилі 1960-х років, завдяки чому look вийшов легким і свіжим.
Раніше ми розповідали про те, з чим можна носити білі атласні штани, які також стали справжньою знахідкою для спекотних днів.