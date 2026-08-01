Найкраща альтернатива джинсам у спеку: з чим носити трендові смугасті штани

Після кількох сезонів стриманого мінімалізму мода знову тяжіє до максималізму. Яскраві принти, сміливі поєднання кольорів і виразні фактури дедалі частіше з'являються у колекціях дизайнерів і стрітстайл-образах.

Одним із головних фаворитів літа 2026 року стала смужка, а смугасті штани вже називають найстильнішою альтернативою джинсам у спекотну погоду. Про це, зокрема, написало видання про стиль Who What Wear.

Смугасті штани поєднують одразу кілька переваг. Вони залишаються такими ж універсальними, як і джинси, але значно комфортніші в літню спеку завдяки легким тканинам. Крім того, ця модель легко комбінується з базовими та акцентними речами.

Як носити смугасті штани

Один із найпростіших способів стилізувати трендові штани – доповнити їх сорочкою з аналогічним принтом. Саме такий образ показала блогерка Барбара Крістофферсен. Вона доповнила комплект місткою сумкою з рафії, солом'яним ковбойським капелюхом і окулярами, створивши ідеальний аутфіт для відпочинку біля моря чи літніх прогулянок.

Як стилізувати смугасті штани / Фото з інстаграму Барбари Крістофферсен

Водночас смугасті штани можуть мати не лише розслаблений, а й дуже вишуканий вигляд. Це довела інфлюенсерка Емілі Веллс. Вона поєднала смугасті штани із топом без бретелей, в'єтнамками з металевими деталями та аксесуарами у нейтральній гамі. У результаті вийшов елегантний образ.

З чим носити смугасті штани / Фото з інстаграму Емілі Велс

Якщо хочеться зробити образ більш романтичним, смугасті штани можна поєднати з топом із баскою та легкою хусткою на голову. Саме так стилізувала свій аутфіт Мері Джин. Вона обрала класичну модель у тонку смужку шоколадного відтінку та доповнила її білим джинсовим топом із баскою і мереживною хусткою з вишивкою. Таке поєднання додає образу невимушеності.

З чим носити смугасті штани / Фото з інстаграму Мері Джин

Тим, хто не боїться модних експериментів, варто спробувати поєднати смугасті штани з речами з іншими принтами. Такий прийом продемонструвала ще одна інстаграм-модниця Барбара Сантьяго, яка доповнила штани яскравим леопардовим топом. Блогерка завершила образ вінтажним ременем і капелюшком-пілюлькою з рафії, які гармонійно об'єднали всі кольори та фактури образу.

З чим носити смугасті штани / Фото з інстаграму Барбари Сантьяго

Для прихильниць мінімалізму чудовим вибором стане поєднання смугастих штанів із базовою сорочкою вільного крою. Саме таке стилістичне рішення обрала популярна інфлюенсерка Кім Туркінгтон. Вона скомбінувала чорно-білу модель із тонкою смужкою з яскраво-блакитною сорочкою Oxford. Мінімум аксесуарів у її вбранні дозволив зробити головний акцент саме на поєднанні кольорів і силуетів.

З чим носити смугасті штани. Дивіться відео:

Щоб створити яскравий літній образ, смугасті штани можна комбінувати з топом із коміром "халтер" і кольоровими босоніжками. Саме так їх стилізувала фешн-блогерка Ребекка Ферраз Ваєтт. Вона також доповнила аутфіт окулярами у стилі 1960-х років, завдяки чому look вийшов легким і свіжим.

Як стилізувати смугасті штани / Фото з інстаграму Ребекки Ферраз Ваєтт

Раніше ми розповідали про те, з чим можна носити білі атласні штани, які також стали справжньою знахідкою для спекотних днів.