Одним из главных фаворитов лета 2026 года стала полоска, а полосатые брюки уже называют самой стильной альтернативой джинсам в жаркую погоду. Об этом, в частности, написало издание о стиле Who What Wear.

Полосатые брюки сочетают в себе сразу несколько преимуществ. Они остаются такими же универсальными, как и джинсы, но гораздо более комфортными в летнюю жару благодаря легким тканям. Кроме того, эта модель легко сочетается с базовыми и акцентными вещами.

Как носить полосатые брюки

Один из самых простых способов стилизовать трендовые брюки – дополнить их рубашкой с аналогичным принтом. Именно такой образ продемонстрировала блогерша Барбара Кристофферсен. Она дополнила комплект вместительной сумкой из рафии, соломенной ковбойской шляпой и очками, создав идеальный наряд для отдыха у моря или летних прогулок.

Как стилизовать полосатые брюки / Фото из инстаграма Барбары Кристофферсен

В то же время полосатые брюки могут выглядеть не только непринужденно, но и очень изысканно. Это доказала инфлюенсер Эмили Уэллс. Она сочетала полосатые брюки с топом без бретелек, вьетнамками с металлическими деталями и аксессуарами в нейтральной гамме. В результате получился элегантный образ.

С чем носить полосатые брюки / Фото из инстаграма Эмили Уэллс

Если хочется сделать образ более романтичным, полосатые брюки можно сочетать с топом с баской и легким платком на голове. Именно так стилизовала свой наряд Мэри Джин. Она выбрала классическую модель в тонкую полоску шоколадного оттенка и дополнила ее белым джинсовым топом с баской и кружевным платком с вышивкой. Такое сочетание придает образу непринужденность.

С чем носить полосатые брюки / Фото из инстаграма Мэри Джин

Тем, кто не боится модных экспериментов, стоит попробовать сочетать полосатые брюки с вещами с другими принтами. Такой прием продемонстрировала еще одна инстаграм-модница Барбара Сантьяго, которая дополнила брюки ярким леопардовым топом. Блогерша завершила образ винтажным ремнем и шляпкой-пилюлькой из рафии, которые гармонично объединили все цвета и фактуры образа.

С чем носить полосатые брюки / Фото из инстаграма Барбары Сантьяго

Для поклонниц минимализма отличным выбором станет сочетание полосатых брюк с базовой рубашкой свободного кроя. Именно такое стилистическое решение выбрала популярная инфлюенсерша Ким Туркингтон. Она скомбинировала черно-белую модель с тонкой полоской с ярко-голубой рубашкой Oxford. Минимум аксессуаров в ее наряде позволил сделать главный акцент именно на сочетании цветов и силуэтов.

Как носить полосатые брюки. Смотрите видео:

Чтобы создать яркий летний образ, полосатые брюки можно сочетать с топом с воротником "халтер" и цветными босоножками. Именно так их стилизовала фэшн-блогер Ребекка Ферраз Уайетт. Она также дополнила наряд очками в стиле 1960-х годов, благодаря чему образ получился легким и свежим.

Как стилизовать полосатые брюки / Фото из инстаграма Ребекки Ферраз Уайетт

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