Як зробити макіяж, який витримає спеку: ці секрети занадто прості, щоб їх ігнорувати

Літня спека та висока вологість – це справжній краш-тест для будь-якої косметики. Лише кілька годин на вулиці, і тон починає "сповзати", туш залишає темні кола під очима, а рум’яна просто зникають. Проте візажисти, які готують моделей для показів і червоних хідників під пекучим софітним світлом, знають, як зберегти ідеальний вигляд за будь-якої температури.

Редакція 24 Каналу зібрала найкорисніші та найдієвіші поради, які коли-небудь давали провідні б'юті-майстри. Ці прості, але дієві прийоми допоможуть вашому образу залишатися свіжим протягом усього дня.

Як зробити літній макіяж: правильна підготовка шкіри

Головна помилка, якої припускаються жінки влітку – перевантаження шкіри щільними зволожувальними кремами перед нанесенням тону. Спекотним днем жирні текстури починають розшаровуватися прямо під косметикою. Замість цього обирайте легкі сироватки на водній основі, що швидко вбираються, та матуючі праймери з фіксувальним ефектом (grip-primers). Шкіра має бути зволоженою, але не слизькою.

Мейкап влітку: вегке покриття та нашарування текстур

Намагатися перекрити недосконалості щільним тональним кремом у спеку – заздалегідь програшна ідея. Набагато надійніше працюють легкі флюїди, BB-креми з SPF або локальне нанесення консилера. Зіркові майстри використовують техніку "сендвіча": замість того, щоб бризкати фіксатор макіяжу тільки наприкінці, його розпилюють шарами – після догляду, після тональної основи й уже як фінальний штрих. Для максимальної стійкості кремові рум'яна та бронзери зверху обов'язково дублюють сухими текстурами.



Як правильно зробити літній макіяж / фото Magnific

Чим фарбуватися влітку: точкова пудра та термотуш

Не варто покривати пудрою все обличчя, адже в поєднанні з пітними залозами це створить ефект маски. Наносьте пудру пухнастим пензлем або спонжем точково: на Т-зону, крила носа та підборіддя. Замість звичайної водостійкої туші обирайте термотуш (tubing mascara) – вона огортає вії спеціальним полімером, який не розмазується від шкірного жиру й змивається тільки теплою водою. Для губ краще обрати стійкий тінт, а контурний олівець перед нанесенням помади варто легенько припорошити прозорою пудрою.

Для макіяжу на спекотні літні дні вам знадобиться фіксатор і ми вже знаємо, як його правильно вибрати.