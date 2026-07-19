Завдяки цьому засобу тональні засоби, рум’яна, тіні та інші продукти менше осипаються, не розмазуються й не скочуються протягом дня, пише Beauty Hub. Найчастіше фіксатори випускають у вигляді спрею.

Як обрати фіксатор макіяжу?

Не всі спреї для макіяжу працюють однаково. Одні створені для максимальної стійкості косметики, інші – для того, шоб макіяж виглядав більш природним.

Fixing-спреї

Основне завдання такого спрею – зафіксувати готовий макіяж. Він утворює захисний шар на поверхні шкіри, який зберігає його від 5 до 12 годин. Такі фіксатори радять використовувати лише тоді, коли потрібна максимальна стійкість.

Після нанесення може залишатися легке відчуття липкості, тому через досить щільне покриття візажисти не радять застосовувати такі спреї щодня.



Фіксатор зберігає макіяж увесь день / Фото Pexels

Setting-спреї

Такі фіксатори виконують вже іншу функцію. Вони допомагають окремим шарам косметики краще поєднатися між собою, завдяки чому макіяж виглядає більш природним.

Перевагою засобів є те, що вони не створюють плівки на поверхні шкіри. Їх використовують не лише наприкінці, але й під час нанесення макіяжу. У складі цих фіксаторів міститься гліцерин й термальна вода, тому вони підходять для регулярного використання.

Для фіксації макіяжу часто обирають спеціальні спреї. На Prom представлені фіксатори різних брендів, зокрема Farmasi, Patricia Ledo, Eveline та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, тому додатково ще можна знайти засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами. Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Фіксатори також відрізняються за фінішем. Матувальні спреї розроблені для жирної та комбінованої шкіри. Вони допомагають контролювати вироблення себуму, завдяки чому макіяж довше зберігає охайний вигляд.

Існують ще інші варіанти – засоби з ефектом сяйва. Вони містять світловідбивні частинки, які надають шкірі легкого мерехтіння та візуально роблять макіяж більш свіжим.

Як користуватися фіксатором макіяжу?

Fixing-спреї наносять лише після завершення макіяжу. Setting-спреї можна використовувати протягом всього процесу нанесення косметики, фіксуючи окремі шари.

Розпилювати засіб потрібно з відстані 20 – 40 сантиметрів. Таким чином вдасться рівномірно покрити обличчя, не залишаючи ніяких крапель. Під час нанесення очі потрібно тримати заплющеними.

Втім, є ще один спосіб – спочатку розпилити спрей на пензель для пудри чи спонж для тонального засобу, а потім перенести його на шкіру.