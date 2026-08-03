Мінімум зусиль, максимум стилю: названо головну стрижку осені, яка не вимагає укладання

Сьогодні дедалі більше жінок шукають варіанти стрижок, які мають стильний вигляд без щоденного багатогодинного укладання. Окрім того, зростає попит на зачіски, що не вимагають щомісячних візитів до перукаря для підтримання форми.

Така стрижка знайдена! Головним трендом цієї осені стане стрижка "бой-боб" (boy bob), пише Vogue. Це коротка, навмисно розпатлана зачіска з андрогінним характером, яка вимагає мінімуму зусиль у догляді. Вона зазвичай дещо коротша за класичний боб і має легку недбалість.

Головним орієнтиром для цього образу стилісти називають фірмову зачіску Ніка Картера з гурту Backstreet Boys у 90-х – із характерним проділом посередині та пасмами, що спадають на обличчя.

Нік Картер зі стрижкою бой-боб: дивіться фото

Аби отримати саме такий результат, варто враховувати кілька порад від експертів:

довжина: оптимально, коли волосся закінчується між нижньою мочкою вуха та підборіддям, але не опускається нижче лінії щелепи. Хоча можуть бути варіації залежно від вашого типу обличчя;

зріз: ззаду та з боків волосся стрижуть рівно, а спереду пасма можуть м'яко обрамляти обличчя;



Стрижка бой-бой жіноча / фото з інстаграму

проділ: класичний Boy bob носять із проділом посередині або трохи зсунутим набік, проте лінія не повинна бути суворою – зачіска повинна мати такий вигляд, ніби ви просто провели по волоссю рукою;

укладання: головна перевага стрижки – природна текстура. Стилісти радять просто вимити голову та дати волоссю висохнути природним шляхом, за потреби використавши трохи спрею для текстурування чи крему.



Як виглядає стрижка бой-боб / фото з інстаграму

Як роблять стрижку boy bob: дивіться відео

Бой-боб має одну величезну перевагу – стрижка однаково має вдалий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі. А головне, коли пасма відростають, зачіска не втрачає своєї форми та залишається такою ж невимушено-стильною.

Така ж сама стрижка, яка не потребує укладання – піксі з андеркатом. Її обожнюють зірки за простоту та стиль.