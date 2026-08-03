Такая стрижка найдена! Главным трендом этой осени станет стрижка "бой-боб" (boy bob), пишет Vogue. Это короткая, намеренно растрепанная прическа с андрогинным характером, которая требует минимума усилий в уходе. Она обычно немного короче классического боба и отличается легкой небрежностью.

Главным ориентиром для этого образа стилисты называют фирменную прическу Ника Картера из группы Backstreet Boys в 90-х – с характерным пробором посередине и прядями, спадающими на лицо.

Ник Картер со стрижкой бой-боб: смотрите фото

Чтобы получить именно такой результат, стоит учесть несколько советов от экспертов:

длина: оптимально, когда волосы заканчиваются между нижней мочкой уха и подбородком, но не опускаются ниже линии челюсти. Хотя возможны вариации в зависимости от вашего типа лица;

стрижка: сзади и по бокам волосы стригут ровно, а спереди пряди могут мягко обрамлять лицо;



Женская стрижка бой-боб / фото из инстаграма

пробор: классический бой-боб носят с пробором посередине или слегка смещенным вбок, однако линия не должна быть строгой – прическа должна выглядеть так, будто вы просто провели рукой по волосам;

укладка: главное преимущество стрижки – естественная текстура. Стилисты советуют просто вымыть голову и дать волосам высохнуть естественным образом, при необходимости использовав немного спрея для текстурирования или крема.



Как выглядит стрижка бой-боб / фото из инстаграма

Как делают стрижку бой-боб: смотрите видео

У бой-боба есть одно огромное преимущество – стрижка одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. А главное, когда пряди отрастают, прическа не теряет своей формы и остается такой же непринужденно-стильной.

Такая же стрижка, не требующая укладки – пикси с андеркатом. Ее обожают звезды за простоту и стиль.