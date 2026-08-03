Така стрижка знайдена! Головним трендом цієї осені стане стрижка "бой-боб" (boy bob), пише Vogue. Це коротка, навмисно розпатлана зачіска з андрогінним характером, яка вимагає мінімуму зусиль у догляді. Вона зазвичай дещо коротша за класичний боб і має легку недбалість.

Головним орієнтиром для цього образу стилісти називають фірмову зачіску Ніка Картера з гурту Backstreet Boys у 90-х – із характерним проділом посередині та пасмами, що спадають на обличчя.

Нік Картер зі стрижкою бой-боб: дивіться фото

Аби отримати саме такий результат, варто враховувати кілька порад від експертів:

довжина: оптимально, коли волосся закінчується між нижньою мочкою вуха та підборіддям, але не опускається нижче лінії щелепи. Хоча можуть бути варіації залежно від вашого типу обличчя;

зріз: ззаду та з боків волосся стрижуть рівно, а спереду пасма можуть м'яко обрамляти обличчя;



Стрижка бой-бой жіноча / фото з інстаграму

проділ: класичний Boy bob носять із проділом посередині або трохи зсунутим набік, проте лінія не повинна бути суворою – зачіска повинна мати такий вигляд, ніби ви просто провели по волоссю рукою;

укладання: головна перевага стрижки – природна текстура. Стилісти радять просто вимити голову та дати волоссю висохнути природним шляхом, за потреби використавши трохи спрею для текстурування чи крему.



Як виглядає стрижка бой-боб / фото з інстаграму

Як роблять стрижку boy bob: дивіться відео

Бой-боб має одну величезну перевагу – стрижка однаково має вдалий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі. А головне, коли пасма відростають, зачіска не втрачає своєї форми та залишається такою ж невимушено-стильною.

Така ж сама стрижка, яка не потребує укладання – піксі з андеркатом. Її обожнюють зірки за простоту та стиль.