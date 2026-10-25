Не доведеться жертвувати довжиною: 7 ідей стрижок для довгого волосся

Довге волосся дає безліч можливостей для укладання, тому багато хто не поспішає прощатися з довжиною. Однак через вагу пасом воно може втрачати об'єм, особливо на кінчиках і біля коренів. Це ускладнює створення пишної зачіски, зокрема якщо волосся тонке.

Текстурувальні спреї та засоби для надання об'єму можуть покращити ситуацію, проте іноді для бажаного результату варто почати зі стрижки. Адже довге волосся також може бути легким, об'ємним і рухливим. Видання Who What Wear зібрало сім ідей стрижок, які допоможуть зберегти довжину й водночас зробити зачіску пишнішою.

7 стрижок для довгого волосся, які не зменшать його довжину

Стрижка "Метелик"

Її особливість полягає в поєднанні пасом різної довжини: найкоротші обрамляють обличчя, а решта плавно переходять у довге волосся. Завдяки цьому зачіска має багатошаровий вигляд, а біля обличчя та на маківці з'являється більше об'єму. Подібну стрижку носить співачка Сабріна Карпентер.

Стрижка "Метелик" / Фото з інстаграм-сторінки sabrinacarpenter

Довгі шари

Якщо хочеться зберегти довжину, але зробити волосся візуально пишнішим, варто звернути увагу на багатошарову стрижку. Перукар підстригає окремі пасма так, щоб вони плавно переходили одне в одне. Це додає зачісці форми та рухливості, не створюючи різких перепадів довжини.

Важливо, щоб шари не були надто короткими й помітними, особливо якщо волосся тонке. Тоді воно матиме доглянутий вигляд і не здаватиметься рідшим на кінчиках.

Довгі шари / Фото з інстаграм-сторінки ciara

Чубчик

Щоб освіжити довгу зачіску, не обов'язково вкорочувати все волосся. Достатньо додати чубчик, який змінить пропорції образу та приверне увагу до обличчя. Наприклад, можна обрати прямий чубчик або м'якший варіант, який плавно переходить у довші пасма. Особливо популярним залишається чубчик-шторка, розділений посередині. Він гармонійно поєднується з довгими шарами та допомагає зробити зачіску виразнішою.

Чубчик / Фото з інстаграм-сторінки claytonhawkins

Пасма, що обрамляють обличчя

Іноді, щоб змінити зачіску, достатньо підстригти кілька пасом біля обличчя. Вони допомагають створити плавний перехід від коротших передніх пасом до основної довжини волосся. Такий варіант додає зачісці рухливості й робить її цікавішою навіть без складного укладання. Пасма можна вкладати всередину або назовні за допомогою фена та круглої щітки. А якщо хочеться більшого об'єму, варто підняти волосся біля коренів під час сушіння.

Зачіска з пасмами біля обличчя / Фото з інстаграм-сторінки tatemcrae

Романтична стрижка "Шеггі"

Стрижка "шеггі" вирізняється багатошаровістю, текстурними пасмами та дещо недбалим укладанням. На відміну від класичних рівних стрижок, вона створює відчуття легкості й природного руху волосся. Особливо гармонійно такий варіант виглядає на хвилястому або кучерявому волоссі, адже допомагає підкреслити його природну текстуру. Щоб зберегти довжину, можна попросити перукаря зробити більше шарів на маківці та залишити довгі пасма біля обличчя. Доповнити зачіску можна чубчиком-шторкою.

Стрижка "Шеггі" / Фото з інстаграм-сторінки sukiwaterhouse

V-подібна стрижка

У цьому випадку пасма з боків підстригають під кутом до центру, а найдовша частина залишається посередині спини. У результаті кінчики утворюють силует літери V. Такий зріз допомагає прибрати зайву вагу з боків і робить контур зачіски виразнішим. Водночас основна довжина зберігається, тому не доведеться відмовлятися від улюблених зачісок із розпущеним волоссям.

V-подібна стрижка / Фото з інстаграм-сторінки lauraharrier

Стрижка з внутрішніми шарами

Для тих, хто хоче додати волоссю рухливості, але не любить помітних шарів, підійде стрижка з внутрішнім градуюванням. Під час неї перукар прибирає частину ваги з внутрішніх пасом, залишаючи зовнішній контур відносно рівним. Завдяки цьому волосся стає легшим, краще рухається під час укладання й не виглядає таким важким.

Стрижка з внутрішніми шарами / Фото з інстаграм-сторінки Ilirida Krasniqi

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