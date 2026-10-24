Привіт із 90-х: Аріана Гранде показала модну стрижку на осінь 2026

Як зазначає модне видання Elle, укладання нагадує образ Бетті Буп – героїні американських мультфільмів 1930-х років, яку впізнають за коротким чорним волоссям із грайливими кучерями.

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Бетті Буп / Фото з інстаграм-сторінки bettyboop

Який боб набирає популярності восени 2026 року

Особливість нової зачіски Аріани Гранде – кінчики волосся, підкручені догори. У поєднанні з гладеньким волоссям і довжиною до плечей вони надають класичному бобу грайливого вигляду та створюють легкий ретроефект. Саме такі деталі роблять звичну стрижку цікавішою та додають їй настрою 1990-х років.

Над новим образом Аріани Гранде працював стиліст Брендон Пітш, який пожартував, що фірмовий кінський хвіст співачки тимчасово бере паузу.

Аріана Гранде показала модну стрижку на осінь 2026 / Фото з інстаграм-сторінки arianagrande

А взагалі боб має чимало варіацій, тож можна обрати форму й укладання на власний смак. Раніше ми розповідали про 12 модних коротких стрижок, які варто спробувати.