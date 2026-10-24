Привет из 90-х: Ариана Гранде продемонстрировала модную стрижку на осень 2026 года

Как отмечает модное издание Elle, эта прическа напоминает образ Бетти Буп – героини американских мультфильмов 1930-х годов, которую узнают по коротким черным волосам с игривыми локонами.

Реклама Adv

Бетти Буп / Фото с инстаграма bettyboop

Какой боб набирает популярность осенью 2026 года

Особенность новой прически Арианы Гранде – кончики волос, подкрученные вверх. В сочетании с гладкими волосами и длиной до плеч они придают классическому бобу игривый вид и создают легкий ретроэффект. Именно такие детали делают привычную стрижку интереснее и придают ей настроение 1990-х годов.

Над новым образом Арианы Гранде работал стилист Брендон Питш, который пошутил, что фирменный конский хвост певицы временно уходит на паузу.

Ариана Гранде продемонстрировала модную стрижку на осень 2026 года / Фото с Instagram-страницы arianagrande

А вообще у стрижки "боб" есть немало вариаций, поэтому можно выбрать форму и укладку по своему вкусу. Ранее мы рассказывали о 12 модных коротких стрижках, которые стоит попробовать.