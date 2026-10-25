Не придется жертвовать длиной: 7 идей стрижек для длинных волос

Спреи для текстуры и средства для придания объема могут улучшить ситуацию, однако иногда для достижения желаемого результата стоит начать со стрижки. Ведь длинные волосы тоже могут быть легкими, объемными и подвижными. Издание Who What Wear собрало семь идей стрижек, которые помогут сохранить длину и одновременно сделать прическу более пышной.

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7 стрижек для длинных волос, которые не уменьшат их длину

Стрижка "Бабочка"

Ее особенность заключается в сочетании прядей разной длины: самые короткие обрамляют лицо, а остальные плавно переходят в длинные волосы. Благодаря этому прическа выглядит многослойной, а у лица и на макушке появляется больше объема. Подобную стрижку носит певица Сабрина Карпентер.

Стрижка "Бабочка" / Фото с инстаграма sabrinacarpenter

Длинные слои

Если хочется сохранить длину, но сделать волосы визуально более пышными, стоит обратить внимание на многослойную стрижку. Парикмахер подстригает отдельные пряди так, чтобы они плавно переходили одна в другую. Это придает прическе форму и динамичность, не создавая резких перепадов длины.

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Важно, чтобы слои не были слишком короткими и заметными, особенно если волосы тонкие. Тогда они будут выглядеть ухоженными и не будут казаться более редкими на кончиках.

Длинные слои / Фото с инстаграма ciara

Челка

Чтобы освежить длинную прическу, не обязательно укорачивать все волосы. Достаточно добавить челку, которая изменит пропорции образа и привлечет внимание к лицу. Например, можно выбрать прямую челку или более мягкий вариант, который плавно переходит в более длинные пряди. Особенно популярным остается челка-шторка, разделенная посередине. Она гармонично сочетается с длинными слоями и помогает сделать прическу более выразительной.

Челка / Фото с инстаграм-страницы claytonhawkins

Пряди, что обрамляют лицо

Иногда, чтобы изменить прическу, достаточно подстричь несколько прядей у лица. Они помогают создать плавный переход от более коротких передних прядей к основной длине волос. Такой вариант придает прическе динамичность и делает ее более интересной даже без сложной укладки. Пряди можно укладывать внутрь или наружу с помощью фена и круглой щетки. А если хочется большего объема, стоит приподнять волосы у корней во время сушки.

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Прическа с прядями у лица / Фото с инстаграма tatemcrae

Романтическая стрижка "Шегги"

Стрижка "шегги" отличается многослойностью, текстурными прядями и слегка небрежной укладкой. В отличие от классических ровных стрижек, она создает ощущение легкости и естественного движения волос. Особенно гармонично такой вариант смотрится на волнистых или кудрявых волосах, ведь помогает подчеркнуть их естественную текстуру. Чтобы сохранить длину, можно попросить парикмахера сделать больше слоев на макушке и оставить длинные пряди возле лица. Дополнить прическу можно челкой-шторкой.

Стрижка "Шегги" / Фото с инстаграма sukiwaterhouse

V-образная стрижка

В этом случае пряди по бокам подстригают под углом к центру, а самая длинная часть остается посередине спины. В результате кончики образуют силуэт буквы V. Такой срез помогает убрать лишний вес по бокам и делает контур прически более выразительным. При этом основная длина сохраняется, поэтому не придется отказываться от любимых причесок с распущенными волосами.

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V-образная стрижка / Фото с страницы в инстаграме lauraharrier

Стрижка с внутренними слоями

Для тех, кто хочет придать волосам подвижность, но не любит заметных слоев, подойдет стрижка с внутренней градуировкой. При ней парикмахер убирает часть веса с внутренних прядей, оставляя внешний контур относительно ровным. Благодаря этому волосы становятся легче, лучше двигаются при укладке и не выглядят такими тяжелыми.

Стрижка с внутренними слоями / Фото с страницы в инстаграме Ilirida Krasniqi

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