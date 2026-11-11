Замість рожевих рум'ян: як повторити вірусну техніку макіяжу anti-blush

У соцмережах стрімко поширюється тренд anti-blush, який прийшов на зміну насиченим рожевим щокам і надмірному нанесенню пігментів. Техніка базується на використанні бежевих, теракотових і нюдових відтінків, які м'яко скульптурують обличчя та зливаються зі шкірою.

Як розповідає видання Cosmopolitan, новий вірусний метод поєднує в собі властивості рум'ян, бронзера та делікатного контурингу. Завдяки приглушеним тонам обличчя отримує природне тепло й виразні вилиці без виражених кольорових смуг.

Макіяж anti-blush

Його популярність почалася з відео блогерки Кім Сенсер, яка використала рум'яна для створення нового естетичного образу.

Щоб повторити цей макіяж, насамперед важливо підібрати правильний відтінок рум'ян під власний тон шкіри. Зокрема, власницям світлого обличчя найкраще пасуватимуть пильна троянда, світлий тауп, приглушений рожево-бежевий або персиково-коричневий. Для середнього тону безпрограшним вибором стануть теплий нюд, м'яка теракота, рожево-коричневі барви та колір кориці.

Як повторити трендовий макіяж anti-blush / Фото з інстаграму @makeup_by_elias_yanez

Натомість смагляву шкіру найвиразніше підкреслять глибокі та насичені пігменти, зокрема шоколадний, ягідно-коричневий, теплий сливовий чи бордовий.

Кремові текстури дарують делікатний вологий фініш, тоді як сухі засоби забезпечують стійку оксамитовість. Невелику кількість пігменту дівчата наносять на верхню лінію щік у напрямку до скронь, старанно розтушовуючи межі. Для максимально прозорого покриття кремовий продукт можна заздалегідь змішати з краплею консилера або рідкого контурингу.

Кому підійде макіяж anti-blush / Фото з інстаграму @adrianamiazga_makeuproom

Такий макіяж ідеально вписується в естетику no makeup makeup із легкою тональною основою та доглянутими бровами. Водночас нейтральний акцент на щоках гармонійно врівноважує насичену помаду чи виразні графічні стрілки на повіках.

Загальна тенденція сезону зосереджена на делікатності, що підтверджує популярний розмитий контур губ від зіркової візажистки Ніни Парк. М'яке розтушування без чітких меж дозволяє підкреслити природні риси обличчя, не перевантажуючи його косметикою.