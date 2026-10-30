Щоб какао у руках мало інстаграмний вигляд: трендові ідеї червоного манікюру

Зізнавайся, бувало таке, що сідаєш у крісло до майстра, дивишся на сотню палітр, а у голові суцільне перекотиполе? У нас – постійно! Але є один козир у рукаві, який працює безперебійно 365 днів на рік. І це, звісно ж, величний червоний.

24 Канал розповідає про найстильніші дизайни, які зроблять твої нігтики просто цукерочкою.

Ідеї модного манікюру у червоному кольорі

Цієї осені улюблений відтінок пристрасті отримує потужний апгрейд. У 2026-му це вже не просто класика "на кожен день", а повноцінний головний герой твого образу під затишний тренч чи об'ємний светр.

Ми вже роздивилися всі найсвіжіші nail-тренди й вибрали трендові ідеї, з якими твоє какао у руках матиме максимально інстаграмний вигляд. Обирати доведеться між желейними, кристальними, френчем та іншими цікавими варіантами.

Коротше, менше слів – більше діла! Зберігай ці ідеї до себе в галерею, пересилай своєму майстру та будь найстильнішою.

Модні нігті 2026 – стильний червоний манікюр / Фото Liesel Berry, Paulina Juśkiewicz, Raelee Telen, nailsbyellc, Ramon Duran, Léann, JASMIN, Sonia Sanchez, Iola Pallade, Anahi Victoria