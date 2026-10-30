Чтобы какао в руках выглядело по-инстаграмному: модные идеи красного маникюра

24 Канал рассказывает о самых стильных дизайнах, которые превратят твои ноготки в настоящие конфетки.

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Идеи модного маникюра в красном цвете

Этой осенью любимый оттенок страсти получает мощный апгрейд. В 2026-м это уже не просто классика "на каждый день", а полноценный главный герой твоего образа под уютный тренч или объемный свитер.

Мы уже изучили все самые свежие nail-тренды и выбрали модные идеи, с которыми твое какао в руках будет иметь максимально инстаграмный вид. Выбирать придется между желейными, кристальными, френч и другими интересными вариантами.

Короче, меньше слов – больше дела! Сохраняй эти идеи в свою галерею, пересылай своему мастеру и будь самой стильной.

Модные ногти 2026 – стильный красный маникюр / Фото Liesel Berry, Paulina Juśkiewicz, Raelee Telen, nailsbyellc, Ramon Duran, Léann, JASMIN, Sonia Sanchez, Iola Pallade, Anahi Victoria