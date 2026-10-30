Щоб какао у руках мало інстаграмний вигляд: трендові ідеї червоного манікюру

Червоний манікюр 2026: найстильніші варіанти / Unsplash
Зізнавайся, бувало таке, що сідаєш у крісло до майстра, дивишся на сотню палітр, а у голові суцільне перекотиполе? У нас – постійно! Але є один козир у рукаві, який працює безперебійно 365 днів на рік. І це, звісно ж, величний червоний.
24 Канал розповідає про найстильніші дизайни, які зроблять твої нігтики просто цукерочкою.
Ідеї модного манікюру у червоному кольорі
Цієї осені улюблений відтінок пристрасті отримує потужний апгрейд. У 2026-му це вже не просто класика "на кожен день", а повноцінний головний герой твого образу під затишний тренч чи об'ємний светр.
Ми вже роздивилися всі найсвіжіші nail-тренди й вибрали трендові ідеї, з якими твоє какао у руках матиме максимально інстаграмний вигляд. Обирати доведеться між желейними, кристальними, френчем та іншими цікавими варіантами.
Коротше, менше слів – більше діла! Зберігай ці ідеї до себе в галерею, пересилай своєму майстру та будь найстильнішою.
Модні нігті 2026 – стильний червоний манікюр / Фото Liesel Berry, Paulina Juśkiewicz, Raelee Telen, nailsbyellc, Ramon Duran, Léann, JASMIN, Sonia Sanchez, Iola Pallade, Anahi Victoria
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