Найгарячіші тренди осіннього манікюру 2026: затишні, креативні та з ефектом "дорогого" покриття

Зміни в гардеробі з приходом перших осінніх днів природно вимагають і оновлення б'юті-деталей. Манікюр завжди займає не останнє місце у створенні цілісного образу. Майбутня осінь пропонує відмовитися від цьогорічного літнього мінімалізму на користь насичених фактур, глибоких відтінків та вишуканих візуальних ефектів.

Редакція 24 Каналу зібрала найгарячіші тренди манікюру, які визначатимуть наш стиль цієї осені та гармонійно доповнять затишні кашемірові светри, шкіряні тренчі й осінні сети. Ви точно знайдете для себе щось цікаве та гармонійне.

Головні тренди манікюру на осінь 2026

Від кольору насичених самоцвітів до затишного нейл-арту – ці стильні рішення допоможуть урізноманітнити дизайн із настанням перших холодів:

Глибокі дорогоцінні відтінки (Jewel Tones). На зміну пастелі приходять насичені кольори самоцвітів – глибокий рубін, сапфір, гранат та особливо темний смарагд. Головна умова цього тренду – бездоганне глянцеве покриття, яке створює ефект дзеркальної поверхні.



Темно-зелений колір манікюру / фото з інстаграму

Магнітний оксамит (Velvet Nails). Ефект "котячого ока" та оксамитові переливи залишаються серед фаворитів. Восени актуальні як класичні магнітні переливи в темно-вишневих чи кавових тонах, так і комбінація оксамитового фінішу з хромованим втиранням (velvet chrome) у відтінках еспресо, бронзи, оливи та сливи.



Оксамитові нігті на осінь 2026 / фото з інстаграму

Графічний нейл-арт. Для тих, хто любить розставляти яскраві акценти, осінь готує сплеск креативу. У моді залишаються класична затишна клітинка (plaid) та твідові візерунки, але поруч із ними впевнено закріплюються плавна абстракція, мікроплями, мінімалістичні геометричні лінії й дрібні акцентні малюнки на одному-двох нігтях – від крихітних зірочок до кумедних осінніх символів.



Різноколірний графічний дизайн нігтів / фото з інстаграму

Темний метал та нео-Y2K. Для шанувальників сміливіших образів стилісти пропонують естетику кіберпанку: замість стандартного срібла чи золота обирайте потужну сталь (gunmetal), стимпанк-бронзу та темне хромування з 3D-елементами на прозорій або темній базі.



Манікюр з елементами сталі / фото з інстаграму

Чистий мінімалізм та "BB Cream Nails". Для тих, хто надає перевагу стриманості, ідеальним вибором стане напівпрозоре молочно-рожеве або нюдове покриття, що створює вигляд вишуканих, доглянутих нігтів. Поруч із цим напрямком не втрачає позицій і класичний френч із чіткою, тонкою білою лінією "посмішки".



Ніжний френч на осінь 2026 / фото з інстаграму

Шоколадний еспресо та глибокий бордо (Burgundy & Deep Chocolate). Інтенсивні темні відтінки гарячого шоколаду та витриманого бордо є безумовною базою осені, яка пасує до будь-якої довжини нігтів та додає образу стриманої розкоші.



Глибокий бордо для нігтів / фото з інстаграму

Оливковий та глибокий хакі (Olive & Soft Sage). Складні земляні відтінки зелені, від сухої шавлії до темного оливкового, чудово доповнюють осінню палітру та мають свіжий вигляд як у монохромі, так і в поєднанні з контрастними відтінками.



Оливковий манікюр / фото з інстаграму

До речі, деякі літні дизайни манікюру перейдуть з нами і в осінь. Наприклад, модний зараз нейл-арт – фруктовий градієнт.