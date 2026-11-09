Гардероб зі смаком: це головні тренди зими для жінок 50+

Бездоганне відчуття стилю не має вікових обмежень і з роками стає лише виразнішим та виваженішим. Модні жінки за 50 демонструють, що прохолодний сезон пізньої осені та зими — ідеальний час для розкішних фактур, шляхетних силуетів та затишної багатошаровості.

Модні експерти відзначають повернення вишуканої класики з виразними драматичними акцентами, пише Who What Wear. Жінки зі стилем обирають якісні класичні речі, які не втрачають вигляду роками й додають образу статусності.

Першим помітним елементом сезону стає оперне пальто – довгий розкішний верхній одяг із жакарду, парчі або вовни з хутряним коміром, який історично одягали для візитів у театр чи оперу. Сьогодні це пальто вийшло за межі вечірнього гардероба і стало головною заявою в повсякденних виходах, перетворюючи навіть лаконічний комплект на витвір мистецтва.

Модне пальто на зиму 2027: дивіться фото

Шляхетні золоті акценти та теплий металік також закріпили свої позиції на подіумах і в гардеробах модниць елегантного віку. Золотисте пальто чи сатиновий тренч додають образу свіжості й тепла, чудово гармоніюючи з базовими монохромними водолазками та стриманим низом.



Памела Андерсон у золотому плащі / Getty Images

Сукня поверх штанів знову повертається на модну арену, але тепер у стриманому й зрілому виконанні. Замість повсякденного деніму стилісти радять обирати струмливі шовкові сукні у поєднанні з прямими сатиновими штанами та строгим жакетом вільного крою.



Сукня поверх штанів для жінок 50+ / Фото Backgrid UK

Лаконічні спідниці до коліна або прямого крою міді впевнено витісняють радикальну довжину в осінньо-зимовому гардеробі. Вони виглядають надзвичайно витончено в парі з затишним в'язаним кардиганом, щільними колготками та класичними двоколірними туфлями чи чобітьми.



Образ для жінок 50 плюс зі спідницею міді / Фото з інстаграму greceghanem

Архітектурні жакети з баскою вдало підкреслюють жіночність і формують гармонійний силует без зайвого перетискання фігури. Їх легко інтегрувати в повсякденні луки, поєднуючи з прямими штанами або лаконічними темними джинсами.



Жакет з баскою на осінь / Фото з інстаграму greceghanem

Аби збалансувати такі яскраві акценти й створити гармонійний ансамбль, стилісти радять спиратися на перевірене правило 7 балів при складанні образів.