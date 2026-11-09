Стильный гардероб: главные зимние тренды для женщин 50+

Модные эксперты отмечают возвращение изысканной классики с выразительными драматическими акцентами, пишет Who What Wear. Стильные женщины выбирают качественные классические вещи, которые не теряют своего вида годами и придают образу престижности.

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Первым заметным элементом сезона становится оперное пальто – длинная роскошная верхняя одежда из жаккарда, парчи или шерсти с меховым воротником, которую исторически надевали для посещения театра или оперы. Сегодня это пальто вышло за пределы вечернего гардероба и стало главным акцентом в повседневных образах, превращая даже лаконичный комплект в произведение искусства.

Модное пальто на зиму 2027: смотрите фото

Изысканные золотые акценты и теплый металлик также укрепили свои позиции на подиумах и в гардеробах модниц зрелого возраста. Золотистое пальто или сатиновый тренч придают образу свежести и тепла, прекрасно гармонируя с базовыми монохромными водолазками и сдержанным низом.

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Памела Андерсон в золотом плаще / Getty Images

Платье поверх штанов снова возвращается на модную арену, но теперь в сдержанном и зрелом исполнении. Вместо повседневного денима стилисты советуют выбирать струящиеся шелковые платья в сочетании с прямыми сатиновыми брюками и строгим жакетом свободного кроя.

Платье поверх штанов для женщин 50+ / Фото Backgrid UK

Лаконичные юбки до колена или прямого кроя миди уверенно вытесняют радикальную длину в осенне-зимнем гардеробе. Они выглядят изящно в сочетании с уютным вязаным кардиганом, плотными колготками и классическими двухцветными туфлями или сапогами.

Образ для женщин 50+ с юбкой миди / Фото из инстаграма greceghanem

Архитектурные жакеты с баской удачно подчеркивают женственность и формируют гармоничный силуэт, не сдавливая фигуру. Их легко вписать в повседневные образы, сочетая с прямыми штанами или лаконичными темными джинсами.

Жакет с баской осенью / Фото из инстаграма greceghanem

Чтобы сбалансировать такие яркие акценты и создать гармоничный ансамбль, стилисты советуют опираться на проверенное правило 7 баллов при создании образов.