7 головних трендів зими, на які вже варто звернути увагу

Зимовий гардероб давно виріс із банальної формули "аби було тепло", перетворившись на гру виразних фактур і сміливих силуетів. Зараз вибір речей на холодний сезон — це не про виживання в морози, а про продуманий комфорт та стиль.

Класичний мінімалізм і сміливі рішення – ось що визначатиме зиму в стилістичному плані. Ми будемо одягатися стримано, але розкішно, цікаво, але лаконічно, тепло, але не банально. Розповідаємо, що вже варто додати до свого гардероба.

Модні тренди зими: що носити

Штани з тафти. Тканина з легким хрустким ефектом та делікатним переливом стала помітною альтернативою звичним костюмним штанам. Вкорочені штани класно носити зі святковим взуттям та кофтинками або зі стриманими джемперами та зручними чобітками.



Модні штани на зиму / Фото The Reformation

Пальта з хутряним оздобленням. Пухнасті манжети та м'які коміри повертають вишукану ретроестетику у повсякденний гардероб. Такий верхній одяг надійно зберігає тепло та легко поєднується навіть із класичними синіми джинсами.



Пальта з хутром знову в моді / Фото з Pinterest

Оксамитові речі. Глибока оксамитова фактура традиційно стає ключовим матеріалом для суконь і топів зимового сезону. Вона надає образу візуальної насиченості без потреби у великій кількості помітних аксесуарів.



Як носити оксамитові речі взимку / Фото з Pinterest

Кардигани на блискавці. Практична модель із високим коміром забезпечує надійний захист від вітру та замінює звичні кофти на ґудзиках. Її зручно носити як самостійний верх або використовувати як додатковий середній шар у багатошарових сетах.



Сірий кардиган на зиму / Фото The Reformation

Прозорий тонкий трикотаж. Невагомі топи та джемпери з альпаки додають зимовим образам потрібної легкості та динаміки. Стилісти радять комбінувати їх зі щільними жакетами та шкіряними фактурами.



Натуральні тонкі светри в моді взимку 2027 / Фото The Reformation

Глибокий фіолетовий колір. Насичені сливові та ягідні тони стали головною колористичною альтернативою звичній сіро-чорній палітрі. Кардиган чи шарф у цьому відтінку допомагає розставити виразні акценти в стриманих аутфітах.



У моді фіолетовий колір / Фото з Pinterest

Принт аргайл. Впізнавані геометричні ромби знову прикрашають об'ємні кашемірові светри та жилети. Цей графічний візерунок миттєво освіжає монохромні комбінації з вовняними штанами чи плісированими спідницями.

Буквально нещодавно 24 Канал розповідав про светри аргайл та як і з чим їх носити у холодному сезоні.