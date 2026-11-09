7 главных трендов зимы, на которые уже стоит обратить внимание

Классический минимализм и смелые решения – вот что будет определять стиль этой зимы. Мы будем одеваться сдержанно, но роскошно, интересно, но лаконично, тепло, но не банально. Рассказываем, что уже стоит добавить в свой гардероб.

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Модные тренды зимы: что носить

Брюки из тафты. Ткань с легким хрустящим эффектом и деликатным переливом стала заметной альтернативой привычным костюмным брюкам. Укороченные брюки отлично смотрятся с праздничной обувью и кофточками или со сдержанными джемперами и удобными сапожками.

Модные штаны на зиму / Фото The Reformation

Пальто с меховой отделкой. Пушистые манжеты и мягкие воротники возвращают изысканную ретроэстетику в повседневный гардероб. Такая верхняя одежда надежно сохраняет тепло и легко сочетается даже с классическими синими джинсами.

Пальто с мехом снова в моде / Фото с Pinterest

Бархатные вещи. Глубокая бархатная фактура традиционно становится ключевым материалом для платьев и топов зимнего сезона. Она придает образу визуальную насыщенность без необходимости в большом количестве заметных аксессуаров.

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Как носить бархатные вещи зимой / Фото с Pinterest

Кардиганы на молнии. Практичная модель с высоким воротником обеспечивает надежную защиту от ветра и заменяет привычные кофты на пуговицах. Ее удобно носить как самостоятельный верх или использовать в качестве дополнительного среднего слоя в многослойных нарядах.

Серый кардиган на зиму / Фото The Reformation

Прозрачный тонкий трикотаж. Невесомые топы и джемперы из альпаки придают зимним образам нужную легкость и динамику. Стилисты советуют сочетать их с плотными жакетами и кожаными фактурами.

Натуральные тонкие свитера в моде зимой 2027 года / Фото The Reformation

Глубокий фиолетовый цвет. Насыщенные сливовые и ягодные оттенки стали главной цветовой альтернативой привычной серо-черной палитре. Кардиган или шарф в этом оттенке помогает расставить выразительные акценты в сдержанных нарядах.

В моде фиолетовый цвет / Фото с Pinterest

Принт аргайл. Узнаваемые геометрические ромбы вновь украшают объемные кашемировые свитера и жилеты. Этот графический узор мгновенно освежает монохромные комбинации с шерстяными штанами или плиссированными юбками.

Буквально недавно 24 Канал рассказывал о свитерах с принтом аргайл – как и с чем их носить в холодное время года.