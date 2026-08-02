Це зручне взуття з 90-х стало головним хітом літа: його хочуть усі модниці світу

Традиційні в'єтнамки вже багато років поспіль залишаються найпопулярнішим вибором для спекотних днів завдяки своїй легкості та практичності. Водночас тренд на виразні підошви з 1990-х і 2000-х знову повернувся на світові подіуми.

Поєднання цих двох тенденцій породило новий абсолютний мегахіт – в'єтнамки на танкетці. Про них детальніше – вже розповіло видання Cosmopolitan.

Який вигляд має найбажаніше взуття літа 2026 року

Це взуття миттєво заполонило соцмережі, зокрема Instagram та TikTok, а модниці по всьому світу почали масово його скуповувати. До того ж дівчата активно демонструють, як стильно поєднувати цю модель із найрізноманітнішим гардеробом.

В'єтнамки на високій танкетці чудово доповнюють легкі лляні штани, романтичні сукні до підлоги, джинсові шорти та навіть суворіші міські аутфіти. Вони візуально подовжують ноги, додають зросту, але водночас залишаються значно комфортнішими за класичні підбори чи шпильки.

Красиве взуття на літо / Фото Pinterest

Стильні в'єтнамки на літо / Фото Pinterest

Дизайнери пропонують як лаконічні шкіряні варіанти в базових відтінках, так і яскраві моделі з масивними ремінцями. Головний секрет популярності цього взуття полягає у його універсальності. Ви можете сміливо одягнути такі в'єтнамки на ранкову прогулянку з кавою, для поїздки на пляж або ж створити з ними вишуканий вечірній образ для зустрічі з друзями.

Яке взуття носити влітку / Фото Pinterest

Схоже, в'єтнамки на танкетці впевнено вибороли статус головного покупки цього літа і не збираються залишати модної арени. Стилісти переконують, що цей тренд закріпився серйозно і надовго, тож таке взуття точно залишатиметься на піку популярності й наступного сезону.

До речі, днями Зендея показала трендове взуття на осінь 2026 року.