5 наймодніших високих чобіт на осінь 2026 року: які моделі в тренді

Чоботи – важлива складова осіннього гардероба, адже вони допомагають почуватися комфортно в прохолодну погоду й водночас доповнюють образ. Цієї осені є з чого вибрати: у трендах як класичні чоботи, так і моделі з цікавими деталями та незвичними принтами.

Тож видання Cosmopolitan зібрало п'ять популярних варіантів, на які варто звернути увагу в сезоні 2026 року.

Чоботи з круглим мисом

Чоботи з круглим носком – універсальний варіант на осінь, який легко вписати в повсякденний гардероб. Вони мають стриманий вигляд і добре поєднуються з різним одягом: джинсами, класичними штанами, спідницями та сукнями.

Для тих, хто шукає взуття на кілька сезонів, варто придивитися до чорних або коричневих моделей. Особливо практичними будуть чоботи на пласкій підошві або з невеликими квадратними підборами. Вони пасуватимуть до багатьох образів і не втратять актуальності наступного року.

Чоботи з круглим мисом / Фото з інстаграм-сторінки Anna Astrup

Чоботи-труби із загостреним мисом і тонкими підборами

Якщо хочеться додати образу елегантності, варто звернути увагу на високі чоботи із загостреним носком і тонкими підборами. На відміну від моделей із круглим мисом, вони мають більш витончений вигляд і можуть стати головним акцентом навіть у простому повсякденному образі. Особливо вдало у прохолодну осінню погоду вони виглядають разом із довгим пальтом або тренчем.

Чоботи-труби із загостреним мисом і тонкими підборами / Фото з інстаграм-сторінки tomniukmaria

Обтислі чоботи

Обтислі чоботи, які щільно прилягають до ноги, знову привертають увагу в осінньому сезоні 2026 року. Вони допомагають зробити образ виразнішим, навіть якщо решта одягу досить проста. Такі моделі можна носити не лише з короткими спідницями чи сукнями. Вони також пасуватимуть до міді та максі довжини.

Обтислі чоботи / Фото з інстаграм-сторінки Nadiia Rawlyuk

Чоботи з анімалістичним принтом

Леопардовий, зміїний або зебровий візерунок перетворює чоботи на помітну деталь образу. Таке взуття підійде тим, хто любить експериментувати зі стилем і хоче відійти від звичних однотонних моделей.

Щоб принт не губився серед інших деталей, його краще поєднувати з простим одягом: наприклад, джинсами та светром, однотонною сукнею або класичним пальтом. У такому разі саме чоботи привертатимуть основну увагу, а решта образу залишатиметься стриманою.

Чоботи з аномалістичним принтом / Фото з інстаграм-сторінки Jenni Di Paola

Бордові чоботи

Бордові чоботи – гарний вибір для тих, хто віддає перевагу однотонному взуттю, але хоче відійти від звичних чорних і коричневих моделей. Відтінки вина та стиглої вишні стали одним із помітних трендів осені 2026 року.

Таке взуття добре поєднується з одягом у чорних, сірих, бежевих і коричневих тонах, а також гармонійно доповнює осінню палітру. Відтак, бордові чоботи пасуватимуть і до повсякденних комплектів із джинсами, і до більш елегантних образів із сукнями чи пальтами.

Бордові чоботи / Фото з інстаграм-сторінки Chloe Nicole

До речі, також в моду повертаються гостроносі туфлі.