Поэтому издание Cosmopolitan собрало пять популярных вариантов, на которые стоит обратить внимание в сезоне 2026 года.

Сапоги с круглым носком

Сапоги с круглым носком – универсальный вариант на осень, который легко вписывается в повседневный гардероб. Они выглядят сдержанно и хорошо сочетаются с различной одеждой: джинсами, классическими штанами, юбками и платьями.

Тем, кто ищет обувь на несколько сезонов, стоит присмотреться к черным или коричневым моделям. Особенно практичными будут сапоги на плоской подошве или с небольшими квадратными каблуками. Они подойдут ко многим образам и не утратят актуальности в следующем году.

Сапоги с круглым носком / Фото с инстаграма Anna Astrup

Сапоги-трубы с заостренным носком и тонкими каблуками

Если хочется придать образу элегантности, стоит обратить внимание на высокие сапоги с заостренным носком и тонкими каблуками. В отличие от моделей с круглым носком, они выглядят более изящно и могут стать главным акцентом даже в простом повседневном образе. Особенно удачно в прохладную осеннюю погоду они смотрятся в сочетании с длинным пальто или тренчем.

Сапоги-трубы с заостренным мыском и тонкими каблуками / Фото с инстаграма tomniukmaria

Обтягивающие сапоги

Обтягивающие сапоги, плотно облегающие ногу, вновь привлекают внимание в осеннем сезоне 2026 года. Они помогают сделать образ более выразительным, даже если остальная одежда достаточно проста. Такие модели можно носить не только с короткими юбками или платьями. Они также подойдут к длине миди и макси.

Обтягивающие сапоги / Фото с инстаграма Nadiia Rawlyuk

Сапоги с анималистическим принтом

Леопардовый, змеиный или зебровый узор превращает сапоги в заметную деталь образа. Такая обувь подойдет тем, кто любит экспериментировать со стилем и хочет отойти от привычных однотонных моделей.

Чтобы принт не терялся среди других деталей, его лучше сочетать с простой одеждой: например, с джинсами и свитером, однотонным платьем или классическим пальто. В таком случае именно сапоги будут привлекать основное внимание, а остальная часть образа останется сдержанной.

Сапоги с аномалистическим принтом / Фото с инстаграма Jenni Di Paola

Бордовые сапоги

Бордовые сапоги – отличный выбор для тех, кто предпочитает однотонную обувь, но хочет отойти от привычных черных и коричневых моделей. Оттенки вина и спелой вишни стали одним из заметных трендов осени 2026 года.

Такая обувь хорошо сочетается с одеждой в черных, серых, бежевых и коричневых тонах, а также гармонично дополняет осеннюю палитру. Таким образом, бордовые сапоги подойдут как к повседневным нарядам с джинсами, так и к более элегантным образам с платьями или пальто.

Бордовые сапоги / Фото с инстаграма Chloe Nicole

Кстати, также в моду возвращаются остроносые туфли.