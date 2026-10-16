Как отмечает VOGUE, в этом сезоне особого внимания заслуживают модели с максимально заостренными носками и высокими каблуками. Возвращение такой обуви напоминает о моде 1980-х годов, когда туфли на шпильках были важной частью женского гардероба.

В новом сезоне дизайнеры предлагают различные варианты этой модели – от классических кожаных туфель до ярких атласных и лакированных моделей.

Например, в коллекции Gucci, созданной под руководством Демны Гвасалии, появились остроносые туфли с фирменной пряжкой Horsebit. Их сочетают с вечерними платьями и шубами из искусственного меха. Louis Vuitton представил кожаные модели белого, черного и бордового цветов.

Образы Gucci / Скриншот со страницы бренда в инстаграме

Свое видение тренда представил и Saint Laurent: бренд сделал ставку на лакированные туфли, отличающиеся блестящей поверхностью. А Prada предложил розовые атласные модели, сочетая их с юбками миди и короткими топами. В коллекции Dior, представленной Джонатаном Андерсоном, внимание привлекли босоножки на тонких каблуках с золотистой надписью Dior вдоль внутренней части стопы. В то же время эффектная обувь – это не только внешний вид.

Редактор Vogue Осман Ахмед полагает, что тщательно подобранные туфли помогают чувствовать себя увереннее и создают ощущение завершенности образа.

Поэтому остроносые туфли на шпильках – один из удачных вариантов для тех, кто хочет придать образам женственности. Их можно сочетать не только с вечерними платьями, но и с юбками, джинсами или классическими штанами – в зависимости от того, какой стиль вы стремитесь создать.

Еще один тренд этой осени – обувь цвета металлик. Как стильно вписать ее в свои образы, читайте об этом в нашей предыдущей статье.