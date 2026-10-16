Як зазначає VOGUE, цього сезону особливої уваги заслуговують моделі з максимально гострими носками та високими підборами. Повернення такого взуття нагадує про моду 1980-х років, коли туфлі на шпильках були важливою частиною жіночого гардероба.

У новому сезоні дизайнери пропонують різні варіанти цієї моделі – від класичних шкіряних туфель до яскравих атласних і лакованих пар.

Наприклад, у колекції Gucci, створеній під керівництвом Демни Гвасалії, з'явилися гостроносі туфлі з фірмовою пряжкою Horsebit. Їх поєднували з вечірніми сукнями та шубами зі штучного хутра. Louis Vuitton представив шкіряні моделі білого, чорного й бордового кольорів.

Образи Gucci / Скриншот з інстаграм-сторінки бренду

Своє бачення тренду презентував і Saint Laurent: бренд зробив ставку на лаковані туфлі, які вирізняються блискучою поверхнею. А Prada запропонував рожеві атласні моделі, поєднавши їх зі спідницями міді та короткими топами. У колекції Dior, яку представив Джонатан Андерсон, увагу привернули босоніжки на тонких підборах із золотистим написом Dior уздовж внутрішньої частини стопи. Водночас ефектне взуття – це не лише про зовнішній вигляд.

Редактор Vogue Осман Ахмед припускає, що ретельно підібрані туфлі допомагають почуватися впевненіше й створюють відчуття завершеного образу.

Тож гостроносі туфлі на шпильках є одним із вдалих варіантів для тих, хто хоче додати образам жіночності. Їх можна поєднувати не лише з вечірніми сукнями, а й зі спідницями, джинсами чи класичними штанами – залежно від того, якого стилю ви прагнете.

Ще один тренд цієї осені – взуття кольору металік. Як стильно вписати його у свої образи, читайте в нашому попередньому матеріалі.