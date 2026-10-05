Вузькі джинси повертаються в моду: як носити їх, щоб мати стильний вигляд

Ще кілька років тому здавалося, що вузькі джинси залишилися в минулому, поступившись місцем широким оверсайз-моделям. Але мода циклічна, тож цієї осені джинси за фігурою знову повертаються в тренди.

Втім, не обов'язково повертатися до стилю нульових. Сьогодні такі моделі поєднують із сучасними речами, щоб образ мав актуальний вигляд. Як саме модно носити вузькі джинси, розповіло видання ELLE.

Так, якщо ви поки не готові до класичних skinny, можна почати з прямих моделей, які щільно сідають на стегнах і трохи звужуються або розширюються донизу.

Замість складних поєднань модниці обирають просту формулу – вузькі джинси та базовий верх. Це може бути біла футболка, класична сорочка, тонкий кардиган або базовий лонгслів.

А урізноманітнити просте поєднання допоможе верхній одяг – шкіряна куртка, структурований жакет, тренч або об'ємний бомбер.

Образ з джинсами скіні / Фото з інстаграм-сторінки @rosee.lola

Не менш важливе й взуття. Саме воно багато в чому визначає, який вигляд матимуть вузькі джинси. Цієї осені їх радять заправляти у високі чоботи з широкою халявою, поєднувати з гостроносими ботильйонами або ковбойськими чоботами. У теплішу погоду можна обрати балетки чи туфлі на невисоких підборах kitten heels.

Образ з джинсами скіні / Фото з інстаграм-сторінки The Cool Hour

Якщо носитимете джинси поверх взуття, зверніть увагу на трохи подовжені моделі, які частково його закривають. Такий фасон нагадує про моду кінця 1990-х і початку 2000-х, але сьогодні має актуальний вигляд.

До того ж не обов'язково обирати лише класичний синій денім. Цієї осені в моді також темний індиго, вибілений блакитний і сірий відтінок.

Образ із вузькими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки Miss Diamond Ukrainian Brand

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