5 стильних способів додати більше в'язаних речей до зимового гардероба

З приходом перших справжніх холодів ви захочете ще більше огорнути себе в теплі речі. Проте залишатися у звичній зоні комфорту, одягаючи один і той самий об'ємний светр із класичними джинсами, швидкими темпами набридає. Цього сезону модний світ пропонує поглянути на в'язані деталі як на простір для сміливих експериментів.

Секрет сучасної зимової естетики полягає в тому, щоб міксувати кілька трикотажних фактур в одному аутфіті, створюючи складні та водночас затишні сети. Якщо грамотно поєднувати щільність матеріалів та деталі крою, такі комплекти не додаватимуть зайвого об'єму, а навпаки – зроблять вихід витонченим і цілісним.

Більше жилетів у вашому гардеробі

Жилети з традиційними візерунками на кшталт фейр-айл (Fair Isle) або просто однотонні додають зимовому образу настрою ностальгії та затишку. Носіть їх поверх строгих блакитних або білих сорочок із комірцем. Щоб прибрати зайву сухість, доповніть комплект масивним намистом чи кількома нитками підвісок.



Як носити в'язані жилети взимку / Фото з Pinterest

Глибина фактур: водолазка під два джемпери

Справжній майстер-клас зі складного стилю – це мікс вирізів різної глибини. Одягніть тонку обтислу водолазку з подовженим горлом, поверх неї – тонкий круглий джемпер, а завершальним штрихом зробіть вільний светр із V-подібним вирізом. Головне – дотримуватися єдиної гармонійної колірної гами.

Потужна багатошаровість

Не бійтеся нашаровувати трикотажний одяг один на інший. Одягніть тонку бавовняну водолазку або лонгслів, зверху – м'яке поло із вирізом, а на плечі накиньте тонкий кашеміровий джемпер. Можна взагалі носити одразу кілька светрів в одному образі.



Як носити одразу кілька в'язаних речей / Фото з інстаграму kutovakika

Класичний фактурний светр із брошками

Великі рельєфні "коси" – абсолютний символ зимового затишку. Щоб урізноманітнити звичний светр, додайте до нього одну чи навіть кілька фактурних брошок. Іноді навіть дрібні деталі можуть суттєво змістити акцент і зробити образ цікавішим.

Об'ємний в'язаний кардиган

Светри та кардигани на блискавці чи ґудзиках великої в'язки стануть чудовою альтернативою важким піджакам. Поєднуйте їх із лаконічними базовими футболками та широкими штанами зі щільної вовни. Додати затишного руху допоможе шарф, підібраний у тон до кардигана.



В'язаний кардиган на зиму 2027 / Фото з інстаграму mumshandmade

Ну а які светри в моді восени та взимку 2026, читайте просто зараз.