5 стильных способов добавить больше вязаных вещей в зимний гардероб

Секрет современной зимней эстетики заключается в том, чтобы сочетать несколько трикотажных фактур в одном наряде, создавая сложные и в то же время уютные комплекты. Если грамотно сочетать плотность материалов и детали кроя, такие комплекты не будут добавлять лишнего объема, а наоборот – сделают образ изящным и целостным.

Больше жилетов в вашем гардеробе

Жилеты с традиционными узорами, такими как фейр-айл (Fair Isle), или просто однотонные – придают зимнему образу нотку ностальгии и уюта. Носите их поверх строгих голубых или белых рубашек с воротником. Чтобы убрать лишнюю строгость, дополните комплект массивным ожерельем или несколькими нитями подвесок.

Как носить вязаные жилеты зимой / Фото с Pinterest

Глубина фактур: водолазка под два джемпера

Настоящий мастер-класс по сложному стилю – это микс вырезов разной глубины. Наденьте тонкую облегающую водолазку с удлиненным горлом, поверх нее – тонкий круглый джемпер, а завершающим штрихом сделайте свободный свитер с V-образным вырезом. Главное – придерживаться единой гармоничной цветовой гаммы.

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Эффектная многослойность

Не бойтесь наслаивать трикотажную одежду друг на друга. Наденьте тонкую хлопковую водолазку или лонгслив, сверху – мягкое поло с вырезом, а на плечи накиньте тонкий кашемировый джемпер. Можно вообще носить сразу несколько свитеров в одном образе.

Как носить сразу несколько вязаных вещей / Фото из инстаграма kutovakika

Классический фактурный свитер с брошками

Большие рельефные "косы" – абсолютный символ зимнего уюта. Чтобы разнообразить привычный свитер, добавьте к нему одну или даже несколько фактурных брошей. Иногда даже мелкие детали могут существенно сместить акцент и сделать образ интереснее.

Объемный вязаный кардиган

Свитеры и кардиганы на молнии или пуговицах крупной вязки станут отличной альтернативой тяжелым пиджакам. Сочетайте их с лаконичными базовыми футболками и широкими штанами из плотной шерсти. Добавить уютного движения поможет шарф, подобранный в тон к кардигану.

Вязаный кардиган на зиму 2027 / Фото из инстаграма mumshandmade

Ну а какие свитера будут в моде осенью и зимой 2026 года – читайте прямо сейчас.