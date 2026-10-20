Нещодавно принцеса Уельська показала бездоганний осінній образ у новому відеозверненні для власного благодійного фонду. В офіційному інстаграмі королівської родини Кейт Міддлтон звернулася до людей у теплому в'язаному светрі від улюбленого британського бренду ME+EM у глибокому шоколадному кольорі з акцентними деталями блакитного, пісочного та молочного тонів. Королівська особа доповнила затишний аутфіт курткою кольору хакі від Barbour.

Кейт Міддлтон у светрі з принтом Fair Isle: дивіться відео

Візерунок Fair Isle: історія традиційного принта

Традиційний візерунок Fair Isle бере свій початок на однойменному крихітному острові на півночі Шотландії. Ця техніка кругового багатоколірного в'язання вирізняється складними геометричними мотивами та орнаментами, де в одному ряду майстри використовують лише два відтінки ниток. Завдяки шляхетній естетиці та природному теплу цей автентичний принт став візитівкою стилю old money та беззаперечною класикою британського заміського гардероба.



Принт Fair Isle у теплому светрі / Фото з інстаграму Jacqueline Ann

Як носити светр з принтом Fair Isle як у Кейт Міддлтон

У реальному повсякденному житті такий светр є максимально універсальним елементом базового гардероба. Для створення елегантного багатошарового ансамблю надягайте його поверх білої сорочки або блузи з комірцем-стійкою, поєднуючи з прямими темно-синіми джинсами та шкіряними ботильйонами. Також такий светр класно поєднується з замшевими чи вовняними спідницями.



Светр Fair Isle із замшевою спідницею / Фото з Pinterest



Як стильно носити светр Fair Isle / Фото з Pinterest

Якщо ж хочеться розслабленого міського шику, стилізуйте візерунковий трикотаж нейтральної палітри з широкими вовняними штанами, класичним вільним тренчем або затишним пальтом прямого крою.

Як стильно носити светр з принтом Fair Isle: дивіться відео

Принцеса Уельська вже неодноразово показувала любов до шотландських мотивів, доводячи бездоганну актуальність подібних фактур. Ловіть також від принцеси модну пораду щодо трендового пальта на осінь.