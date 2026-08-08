Цей спосіб носити чорну сукню стане головним трендом осені 2026: його вже повторила Кая Гербер
Здається, мода на 1990-ті ще не збирається відступати. Цієї осені дизайнери та модниці роблять ставку на прості, але ефектні поєднання. Одне з них – чорна сукня-комбінація з довгим шовковим шарфом.
Такий образ уже встигла продемонструвати выдома американська модель та акторка Кая Гербер. На це звернуло увагу видання ELLE.
Днями Каю Гербер помітили на вулицях Нью-Йорка в лаконічній чорній сукні-комбінації, яку вона доповнила довгим білим шарфом. Завершили образ чорні мюлі Gianvito Rossi та сонцезахисні окуляри Tom Ford. Усе разом мало стриманий, але водночас дуже вишуканий вигляд.
Саме шовковий шарф став деталлю, яка привернула найбільше уваги. У соцмережах образ Каї одразу порівняли зі стилем Керолін Бессетт-Кеннеді – однієї з головних ікон моди 1990-х. Вона прославилася любов'ю до мінімалістичних силуетів, суконь-комбінацій і лаконічних аксесуарів, які сьогодні знову в моді.
Нову хвилю інтересу до цієї естетики також пов'язують із серіалом "Історія кохання" Раяна Мерфі. У ньому роль Керолін Бессетт-Кеннеді виконує Сара Піджон, а вбрання героїні вже встигли стати однією з найбільш обговорюваних тем серед шанувальників моди.
Чи справді Кая Гербер надихалася стилем Керолін Бессетт-Кеннеді, достеменно невідомо. Однак подібна естетика давно стала невіддільною частиною її стилю. Модель регулярно обирає прості сукні-комбінації, прямі джинси, базові футболки та інші речі без зайвого декору, роблячи ставку на чисті силуети й стримані кольори.
До речі, раніше ми детальніше розповідали про стиль Керолін Бессетт-Кеннеді.