Цей спосіб носити чорну сукню стане головним трендом осені 2026: його вже повторила Кая Гербер

Здається, мода на 1990-ті ще не збирається відступати. Цієї осені дизайнери та модниці роблять ставку на прості, але ефектні поєднання. Одне з них – чорна сукня-комбінація з довгим шовковим шарфом.

Такий образ уже встигла продемонструвати выдома американська модель та акторка Кая Гербер. На це звернуло увагу видання ELLE.

Днями Каю Гербер помітили на вулицях Нью-Йорка в лаконічній чорній сукні-комбінації, яку вона доповнила довгим білим шарфом. Завершили образ чорні мюлі Gianvito Rossi та сонцезахисні окуляри Tom Ford. Усе разом мало стриманий, але водночас дуже вишуканий вигляд.

Кая Гербер / Фото Getty images

Саме шовковий шарф став деталлю, яка привернула найбільше уваги. У соцмережах образ Каї одразу порівняли зі стилем Керолін Бессетт-Кеннеді – однієї з головних ікон моди 1990-х. Вона прославилася любов'ю до мінімалістичних силуетів, суконь-комбінацій і лаконічних аксесуарів, які сьогодні знову в моді.

Нову хвилю інтересу до цієї естетики також пов'язують із серіалом "Історія кохання" Раяна Мерфі. У ньому роль Керолін Бессетт-Кеннеді виконує Сара Піджон, а вбрання героїні вже встигли стати однією з найбільш обговорюваних тем серед шанувальників моди.

Чи справді Кая Гербер надихалася стилем Керолін Бессетт-Кеннеді, достеменно невідомо. Однак подібна естетика давно стала невіддільною частиною її стилю. Модель регулярно обирає прості сукні-комбінації, прямі джинси, базові футболки та інші речі без зайвого декору, роблячи ставку на чисті силуети й стримані кольори.

До речі, раніше ми детальніше розповідали про стиль Керолін Бессетт-Кеннеді.