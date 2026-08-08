Так образ уже успела продемонстрировать американская модель и актриса Кая Гербер. На это обратило внимание издание ELLE.

На днях Каю Гербер заметили на улицах Нью-Йорка в лаконичном черном платье-комбинации, которое она дополнила длинным белым шарфом. Завершили образ черные мюли Gianvito Rossi и солнцезащитные очки Tom Ford. Все вместе выглядело сдержанно, но в то же время очень изысканно.

Кая Гербер / Фото Getty Images

Именно шелковый шарф стал деталью, привлекшей наибольшее внимание. В соцсетях образ Каи сразу сравнили со стилем Кэролин Бессетт-Кеннеди – одной из главных икон моды 1990-х. Она прославилась любовью к минималистичным силуэтам, платьям-комбинациям и лаконичным аксессуарам, которые сегодня снова в моде.

Новую волну интереса к этой эстетике также связывают с сериалом "Американская история любви" Райана Мерфи. В нем роль Кэролин Бессетт-Кеннеди исполняет Сара Пиджон, а наряды героини уже успели стать одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников моды.

Действительно ли Кая Гербер черпала вдохновение в стиле Кэролин Бессетт-Кеннеди, точно неизвестно. Однако подобная эстетика давно стала неотъемлемой частью ее стиля. Модель регулярно выбирает простые платья-комбинации, прямые джинсы, базовые футболки и другие вещи без лишнего декора, делая ставку на чистые силуэты и сдержанные цвета.

Кстати, ранее мы подробнее рассказывали о стиле Кэролайн Бессетт-Кеннеди.