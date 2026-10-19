Оксамит стає фаворитом цієї осені: стильні формули стилізації

Оксамит традиційно асоціювався з урочистими подіями, оперними театрами та винятково святковим гардеробом. Проте цього сезону дизайнери доводять, що м'яку фактуру можна невимушено й практично носити у звичайному повсякденному житті.

Модні подіуми сезону осінь-зима 2026 остаточно зруйнували стереотип про винятково вечірнє призначення цієї м'якої тканини. За аналітикою платформи Tagwalk, присутність оксамиту на світових показах зросла одразу на 81%, пише Vogue Arabia. Дизайнери одностайно радять не чекати особливої нагоди й сміливо впроваджувати затишний матеріал у щоденний гардероб.

З чим і як носити оксамит у повсякденності

1. Обирайте структурований тейлоринг

Поєднання м'якості тканини з чіткими лініями костюма зі штанами має сучасний та невимушений вигляд. Бренд Khaite робить ставку на романтичну вишивку, Genny поєднує глибокий винний блейзер із широкими штанами та невагомою блузою, а Ann Demeulemeester пропонує сміливий дует подовженого жакета з бермудами.

Як стильно носити оксамит: дивіться фото

2. Міксуйте оксамит із базовими речами

Перенести річ у денний контекст допомагають прості супутники з базового гардероба. Наприклад, Alberta Ferretti комбінує пряму оксамитову спідницю відтінку курної троянди з лаконічним білим топом і високими чоботами. Для міських буднів бездоганно підійде яскравий оксамитовий піджак у тандемі з розслабленими джинсами чи трикотажною спідницею та шкіряними лоферами.



Як стильно носити оксамитовий жакет / Фото з Pinterest

3. Грайте на контрасті фактур

Щоб образ не мав старомодного вигляду, поєднуйте оксамит із діаметрально протилежними матеріалами. У колекції Lemaire оливковий гольф доповнений шоколадно-коричневими шкіряними штанами, а Khaite римує об'ємну спідницю з напівпрозорою сорочкою.

4. Відмовтеся від передбачуваної палітри

Замість класичного чорного зверніть увагу на складні, насичені барви. Ulla Johnson пропонує костюми у глибокому бірюзовому тоні, Kim Shui фарбує оксамит у соковитий теракотовий, а Roberto Cavalli демонструє мінісукні насиченого фіолетового кольору.



Оксамитовий костюм на осінь / Фото з Pinterest

5. Обирайте архітектурний крій

Якщо ви обираєте оксамитову сукню чи пальто для виходу, робіть акцент на виразному силуеті, як у Jean Paul Gaultier чи Richard Quinn. Не бійтеся експериментувати з пропорціями та фактурами, адаптуючи подіумні тренди до свого комфортного темпу життя.



З чим носити оксамит / Фото з інстаграму Joselyn De Maria Campos

Цікаві фактури та принти з минулих років повертаються, як ми бачимо. Цього сезону також у моді твідові жакети, які раніше були дуже популярними, як і оксамит.