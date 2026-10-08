3 наймодніші моделі сірих штанів на осінь: модниці Парижа показали готові образи

Стрітстайл світових тижнів моди — це найкращий показник того, які тренди насправді працюють у реальному житті та задають тон сезону. На вулицях Парижа модниці доводять, що класичні речі можуть мати свіжий та стильний вигляд.

Багато жінок незаслужено ігнорують сірі штани, вважаючи їх занадто нудними або суто офісними. Проте вони часто просто не знають, як правильно поєднувати цей елемент гардероба, аби створити сучасний та невимушений аутфіт. Парижанки наочно демонструють, що сірі штани здатні стати головним акцентом осіннього образу, пише польський Vogue. У цьому сезоні класичний фасон отримує цікаві текстури, принти та незвичні крої, додаючи вишуканості повсякденним лукам.

Сірі штани в тонку смужку

Тонка смужка додає штанам легкого ретро-настрою та візуально видовжує силует. Стилісти радять виходити за межі ділових костюмів і комбінувати їх у повсякденних комплектах. Такі штани мають класний вигляд у сірих тотал-луках із затишними джемперами чи кардиганами. А для створення яскравого контрасту додайте до них насичений червоний светр. Носити червоний у повсякденному житті зовсім нескладно, знаючи лише кілька практичних прийомів.



Сірі штани у білу смужку на осінь / Фото з Pinterest

Штани із глибокими складками

Складки на поясі створюють гарну динаміку та візуально роблять ноги стрункішими. Восени 2026 року ця деталь стає більш авангардною – стилісти пропонують моделі з асиметричними складками з одного боку. Поєднуйте такі штани з лаконічними білими сорочками чи прилеглими топами. Це додасть образу структурованості та стриманого французького лоску.



Як носити сірі штани зі складками / Фото з інстаграму Victoria de Marichalar de Borbón

Сірі штани у горошок

Принт горошок, який влітку прикрашав невагомі сукні, восени несподівано перейшов на строгі сірі штани. Це поєднання класики та грайливості створює еклектичний та невимушений стиль. Носіть їх із блакитними сорочками або навіть із краваткою для сміливого фешн-експерименту. Такий вихід гарантовано приверне увагу та підкреслить вашу індивідуальність.



Сірі класичні штани у горошок / скрин з сайту Vogue

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