Многие женщины незаслуженно игнорируют серые штаны, считая их слишком скучными или сугубо офисными. Однако зачастую они просто не знают, как правильно сочетать этот элемент гардероба, чтобы создать современный и непринужденный наряд. Парижанки наглядно демонстрируют, что серые штаны способны стать главным акцентом осеннего образа, пишет польский Vogue. В этом сезоне классический фасон обретает интересные текстуры, принты и необычные крои, придавая изысканность повседневным образам.

Серые штаны в тонкую полоску

Тонкая полоска придает штанам легкий ретро-настрой и визуально удлиняет силуэт. Стилисты советуют выходить за рамки деловых костюмов и комбинировать их в повседневных нарядах. Такие штаны отлично смотрятся в серых тотал-луках с уютными джемперами или кардиганами. А для создания яркого контраста добавьте к ним насыщенный красный свитер. Носить красный в повседневной жизни совсем несложно, зная несколько практических приемов.



Серые штаны в белую полоску на осень / Фото с Pinterest

Штаны с глубокими складками

Складки на поясе создают красивую динамику и визуально делают ноги стройнее. Осенью 2026 года эта деталь становится более авангардной – стилисты предлагают модели с асимметричными складками с одной стороны. Сочетайте такие штаны с лаконичными белыми рубашками или облегающими топами. Это придаст образу структурированности и сдержанного французского шика.



Как носить серые штаны со складками / Фото из инстаграма Victoria de Marichalar de Borbón

Серые штаны в горошек

Принт в горошек, который летом украшал воздушные платья, осенью неожиданно перекочевал на строгие серые штаны. Это сочетание классики и игривости создает эклектичный и непринужденный стиль. Носите их с голубыми рубашками или даже с галстуком для смелого модного эксперимента. Такой наряд гарантированно привлечет внимание и подчеркнет вашу индивидуальность.



Серые классические штаны в горошек / скриншот с сайта Vogue

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