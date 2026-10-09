Інфлюенсерки вже носять: спідниця у білизняному стилі зі светром

Речі у вишуканому білизняному стилі знову повертаються у наші гардероби, додаючи осіннім образам особливої ніжності та чуттєвості. Витончений сатин і шовк стають ідеальними фактурами для створення контрастних та затишних образів на кожен день.

Британська інфлюенсерка та ікона стилю Алекса Чанг вкотре продемонструвала, як елегантно вписати спідницю у білизняному стилі у сучасний аутфіт. На показі Miu Miu в межах Паризького тижня моди вона з'явилася у вишуканому образі, де ніжний сатин гармонійно контрастував із затишним трикотажем.

Секрет цього луку полягає у витонченій грі фактур, яка робить образ візуально багатим і стильним. Алекса поєднала об'ємний оверсайз-светр на блискавці з високим коміром та елегантну сатинову спідницю-олівець довжини міді.

Як носити спідницю у білизняному стилі восени: дивіться відео

Чому цей комбо-образ працює

Поєднання масивного верху та легкого низу створює ідеальний баланс пропорцій, додаючи силуету жіночності без втрати комфорту. М'який трикотаж згладжує відвертість білизняного стилю, роблячи його доречним для денних виходів та міських прогулянок.



З чим поєднувати атласну спідницю восени / Фото з інстаграму Jo Lewis

Як відтворити стильний аутфіт у реальному житті

Обирайте затишний оверсайз-светр нейтральних відтінків і комбінуйте його із шовковою або сатиновою спідницею прямого крою. Завершіть аутфіт лаконічним взуттям на підборах або зручними лоферами для більш невимушеного настрою. Для ще більшого контрасту можна додати грубі черевики.



Як стильно носити спідницю у білизняному стилі / Фото з інстаграму Wellies and champagne

Спідниця у білизняному стилі також може бути і частиною гарячого тренду Balletcore, який впевнено набирає обертів.