Британская инфлюенсерка и икона стиля Алекса Чанг в очередной раз продемонстрировала, как элегантно вписать юбку в стиле нижнего белья в современный наряд. На показе Miu Miu в рамках Парижской недели моды она появилась в изысканном образе, где нежный сатин гармонично контрастировал с уютным трикотажем.

Секрет этого лука заключается в изящной игре фактур, которая делает образ визуально богатым и стильным. Алекса сочетала объемный оверсайз-свитер на молнии с высоким воротником и элегантную сатиновую юбку-карандаш длины миди.

Как носить юбку в стиле нижнего белья осенью: смотрите видео

Почему этот комбо-образ работает

Сочетание массивного верха и легкого низа создает идеальный баланс пропорций, придавая силуэту женственности без потери комфорта. Мягкий трикотаж сглаживает откровенность бельевого стиля, делая его уместным для дневных выходов и городских прогулок.



С чем сочетать атласную юбку осенью / Фото из инстаграма Jo Lewis

Как воссоздать стильный наряд в реальной жизни

Выбирайте уютный оверсайз-свитер нейтральных оттенков и сочетайте его с шелковой или сатиновой юбкой прямого кроя. Завершите образ лаконичной обувью на каблуке или удобными лоферами для более непринужденного настроения. Для еще большего контраста можно добавить грубые ботинки.



Как стильно носить юбку в стиле нижнего белья / Фото из инстаграма Wellies and champagne

Юбка в стиле нижнего белья также может стать частью стиля популярного тренда "Balletcore, который уверенно набирает популярность.