Усі фігури по-своєму прекрасні, але якщо ви хочете візуально трохи підкорегувати силует і почуватися ще впевненіше, для цього є безліч простих прийомів. Стилісти активно використовують ці прийоми у своїй роботі та щедро діляться ними зі своїми клієнтками.

У своєму інстаграмі стилістка Олена Шевченко поділилася практичними порадами, як грамотно заправити светр у спідницю, щоб не підкреслювати животик і зібрати гармонійний образ. Замість того щоб заправляти трикотаж по всьому колу або залишати його рівно навипуск, можна просто заправити светр навскіс.

Для цього спершу потрібно акуратно підігнути край виробу, а потім заправити його за пояс спідниці лише з одного боку, формуючи м’яку діагональну лінію. Така асиметрія відвертає увагу від центру та робить посадку значно легшою і природнішою.

Щоб образ мав завершений вигляд, Олена Шевченко радить обов’язково додати прикраси та аксесуари до портретної зони – це допоможе перевести туди головний акцент. Підвіска чи ланцюжок на грудях, головний убір або виразні рукавички й взуття у відповідній гамі зміщують фокус погляду вгору та збирають комплект у єдину стилістичну картинку. Завдяки цьому поєднання об’ємного светра та спідниці міді має продуманий і сучасний вигляд у повсякденному житті.

Як носити светр зі спідницею, коли є животик: дивіться відео

Загальні поради щодо зимових аутфітів і зони животика

Узимку багатошаровість і теплі тканини легко можуть додавати зайвого об’єму там, де ви цього не планували. Щоб почуватися комфортно в холодну погоду, варто обирати речі з м’якою пластикою та середньою щільністю, які не створюють жорстких заломів на талії чи животі.

Добре працюють вертикальні лінії – розстебнутий верхній шар, подовжений кардиган чи верхній одяг прямого крою, адже вони візуально витягують силует. Не менш важливо стежити за тим, щоб пояс спідниці чи штанів не врізався в тіло й не формував зайвих складок: комфортна посадка та правильні акценти вгорі образу завжди мають виграшніший вигляд за спроби повністю сховати фігуру під мішкуватими речами.

Якщо вам цікаво, як правильно підібрати речі за типом фігури, тоді цей гайд від стилістки вам точно стане у пригоді.