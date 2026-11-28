В своем инстаграме стилистка Елена Шевченко поделилась практическими советами, как правильно заправить свитер в юбку, чтобы не подчеркивать животик и создать гармоничный образ. Вместо того чтобы заправлять трикотаж по всему кругу или оставлять его ровно навыпуск, можно просто заправить свитер наискось.

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Для этого сначала нужно аккуратно подвернуть край изделия, а затем заправить его за пояс юбки только с одной стороны, формируя мягкую диагональную линию. Такая асимметрия отвлекает внимание от центра и делает силуэт значительно легче и естественнее.

Чтобы образ выглядел завершенным, Елена Шевченко советует обязательно добавить украшения и аксессуары в портретную зону – это поможет перенести туда главный акцент. Подвеска или цепочка на груди, головной убор или выразительные перчатки и обувь в соответствующей цветовой гамме смещают фокус взгляда вверх и объединяют наряд в единую стилистическую картину. Благодаря этому сочетание объемного свитера и юбки миди выглядит продуманно и современно в повседневной жизни.

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Как носить свитер с юбкой, если есть животик: смотрите видео

Общие советы по зимним нарядам и зоне живота

Зимой многослойность и теплые ткани легко могут добавить лишнего объема там, где вы этого не планировали. Чтобы чувствовать себя комфортно в холодную погоду, стоит выбирать вещи с мягкой пластикой и средней плотностью, которые не создают жестких заломов на талии или животе.

Хорошо работают вертикальные линии – расстегнутый верхний слой, удлиненный кардиган или верхняя одежда прямого кроя, ведь они визуально вытягивают силуэт. Не менее важно следить за тем, чтобы пояс юбки или штанов не врезался в тело и не образовывал лишних складок: удобная посадка и правильные акценты в верхней части образа всегда выглядят выигрышнее, чем попытки полностью скрыть фигуру под мешковатой одеждой.

Если вам интересно, как правильно подобрать вещи по типу фигуры, тогда этот гайд от стилистки вам точно пригодится.